То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря.
ДС - не перебувайте довго на сонці.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:06
То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря.
ДС - не перебувайте довго на сонці.
Востаннє редагувалось tea в Вів 19 чер, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08
Привет из Днепра-2
К 10.58 котировки доллара на межбанке не тронулись с места, оставаясь на цифре 26,38/26,42 UAH/USD, на моменте «ситуативное» и низколиквидное равновесие покупок и продаж СКВ. В приподнятом состоянии рынок доллара удерживают нерезиденты.
Спустя 6 минут, на 11.04, цена безналичного доллара на межбанке сузила спред, повысив биды до новых высот: 26,40/26,42 UAH/USD.
Дата: 19 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20/26,25-27 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,25/26,32 UAH/USD
€ 30,70/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
US
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08
В узком кругу ограниченных людей.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет!
Это я Вам как родному говорю.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 19 чер, 2018 10:10, всього редагувалось 2 разів.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:09
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:10
Re: Валютный рынок в контексте
10:23 26.3100 26.5100 Юнекс Банк
У Юнекса, почти как всегда, лучший курс покупки. Правда, при обмене, пытаются навязать доп. услуги: страховки и т.д. Если не соглашаешься, могут не поменять, или поменять не всю требуемую сумму.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12
А когда у нас банки отличались адекватностью.
Отдел, отвечающий за валютную позицию также подвержен панике, как и остальное стадо.
А на панике и саморазогреве можно и к 27 сейчас загнать, да.
Что есть неплохой шанс сбросить на хлебушек.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12
ДС,судячи по всьому, зараз перечитує книжку крилатих фраз Чорномирдіна.
"Ніколи такого не було,і тут "бац" - знову".
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:14
Re: Валютный рынок в контексте
Для курсовых колебаний не обязательны громкие события.
Когда задрали учетную ставку, курс отреагировал ранним не по сезону и чрезмерным снижением. Прошло время, к ставке рынок привык. Вполне возможно, что этот фактор можно считать отыгранным. Если так, вполне можно ожидать возвращения курса на привычную траекторию чуть выше прошлогодней.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:14
НБУ уже три недели не выполняет обещание выкупать по 10 млн ежедневно.
29.05 - 01.06 - покупка 15 млн
04.06 - 08.06 - покупка 20 млн
11.06 - 15.06 - покупка 20 млн / продажа 24 млн ( сальдо -4 млн.дол )
Из 14 рабочих дней на которых должно быть куплено около 140 млн , НБУ купил всего 31 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17
То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря. [/quote]
В узком кругу ограниченных людей.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет!
Это я Вам как родному говорю.[/quote]
ДС,судячи по всьому, зараз перечитує книжку крилатих фраз Чорномирдіна.
"Ніколи такого не було,і тут "бац" - знову". [/quote]
ДС не читатель, ДС - писатель...И держатель сети саун для языкатых представителей местной фауны. Хотя за комменты спасибо. Повеселили.
US
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