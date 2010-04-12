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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17
Чай, що за нагнітання? - нема на Вас Сомика!))))))
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:19
Captain Obvious написав: tea написав: bub-har написав:
А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!
Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.
А когда у нас банки отличались адекватностью.
Отдел, отвечающий за валютную позицию также подвержен панике
, как и остальное стадо.
Ну чому ж паніка?Банки з запізненням від міжбанку підвищують курси.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:19
Нацбанк наливает по 26,46
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Den
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:21
Den написав:
Нацбанк наливает по 26,46
Так міжбанк же показує 26.40/26.43.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:22
tea написав: bub-har написав:
А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!
Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.
Ну так пумб и в январе тарился па 28,6! Это не показатель! Сейчас немного заедем на поезде в горы,накормим специальных аленей и вниз! А возможно папа решил сдвинуть коридор в 26,3-26,8! Пока наблюлаем!
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bub-har
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:27
Привет из Днепра-3
По состоянию на 11.18 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением покупок выросли до 26,42/26,45 UAH/USD. По-прежнему активно на рост играют «варяги».
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:27
tea написав: Den написав:
Нацбанк наливает по 26,46
Так міжбанк же показує 26.40/26.43.
мы не знаем точно, шо сча на мб, а укрдилинг запаздывает, поэтому и ценится инфа от реальных игроков.
а шо делать?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:31
Den написав:
Нацбанк наливает по 26,46
Ракета пошла
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:40
Привет из Днепра-4
Наконец, около 11.35 стараниями регулятора зеленое «ралли» остановилось на цифре 26,43/26,46 UAH/USD. НБУ проводил интервенции по курсу 26,46 UAH/USD.
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