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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5172517351745175>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17

Re: Валютный рынок в контексте

Чай, що за нагнітання? - нема на Вас Сомика!))))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:19

  Captain Obvious написав:
  tea написав:
  bub-har написав: А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.

А когда у нас банки отличались адекватностью.
Отдел, отвечающий за валютную позицию также подвержен панике, как и остальное стадо.

Ну чому ж паніка?Банки з запізненням від міжбанку підвищують курси.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

Нацбанк наливает по 26,46
Den
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:21

  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Так міжбанк же показує 26.40/26.43.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:22

  tea написав:
  bub-har написав: А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.
Ну так пумб и в январе тарился па 28,6! Это не показатель! Сейчас немного заедем на поезде в горы,накормим специальных аленей и вниз! А возможно папа решил сдвинуть коридор в 26,3-26,8! Пока наблюлаем!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:27

Привет из Днепра-3

По состоянию на 11.18 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением покупок выросли до 26,42/26,45 UAH/USD. По-прежнему активно на рост играют «варяги».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:27

  tea написав:
  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Так міжбанк же показує 26.40/26.43.

мы не знаем точно, шо сча на мб, а укрдилинг запаздывает, поэтому и ценится инфа от реальных игроков.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:31

  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Ракета пошла
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:40

Привет из Днепра-4

Наконец, около 11.35 стараниями регулятора зеленое «ралли» остановилось на цифре 26,43/26,46 UAH/USD. НБУ проводил интервенции по курсу 26,46 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:40

  Zebra написав:
  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Ракета пошла


Есть "Бук" с Институтской.

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дядя Caша
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