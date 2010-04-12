Нацбанк вышел продавать доллар, чтобы остановить непрекращающийся рост его курса Казначеи говорят об активной скупке валюты банками с иностранным капиталом, и ждут дальнейшую девальвацию гривны 19 июня валютная торговля на межбанке началась с очередного роста курса доллара: он поднялся на 2 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,40-26,42 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На этом подорожание не закончилось, котировки продолжили повышаться из-за дефицита СКВ. «Достаточно быстро рынок вышел на 26,46-26,47 грн./$. Доллара не хватает», — отметил Гриненко. В то, что валютную нехватку можно будет покрыть текущими продажами экспортеров не верят ни участники межбанка, ни чиновники. Казначеи рассказывают, что Нацбанк с самого утра продавал доллар в Matching по 26,46 грн./$, объемы сделок еще неизвестны. До конца неясно, сколько всего потребуется валюты, чтобы покрыть текущий спрос на нее. Единственное, что пока сообщают банкиры — это, что агрессивную скупку доллара развернули банки с иностранным капиталом. Говорят, что они и вчера были крупными валютными потребителями.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Присоединяюсь к большинству: я не наблюдаю на сегодняшний день реальных предпосылок для роста курса. От слова «совсем». Может быть мы не знаем чего-то, а кто-то знает и разгоняет курс? Или наблюдаем очередную стрижку? Логика подсказывает второй вариант, но против этого выступает игра нерезидентов. Чистая спекуляция? Наиболее вероятный вариант. Бардак он и есть бардак, а порядка пока не наблюдается даже на горизонте. В общем, кто давно не играл в казино – добро пожаловать! Можно проиграть, можно выиграть, но в данной ситуации, по моему мнению, лучше остаться при своих. А там будет видно.
Востаннє редагувалось SherLock в Вів 19 чер, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
К 12.05 котировки доллара на межбанке надежно «зацепились» за отметку 26,43/26,46 UAH/USD, не покинув эту цифру.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.
По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
А какое событие для гривнелюбов нужно как обоснование ракеты? Достаточно уже, что: 1. подавляющее большинство валют emerging markets упало к доллару (рубль, лира, и т.д.) 2. Евро (!) упал к доллару 3. Повышение ставок и сворачивание баланса ФРС 4. Развод с антикор. судом 5. Закончится футбол, и пойдёт разогрев на востоке
Да, и конечно, это всё "не влияет" на гривну.
Олени (или хомячки) привыкли лежать на гривневой лужайке, греться под "безоблачным" небом, и ждут пока им кто-то запустит сигнальную ракету, или пока гром ударит под хвост
Ребята, сигнальной ракеты не будет, гром ударит "неожиданно". Хотя штормовое предупреждение давалось ещё пару-тройку месяцев назад.
Пока Вы дождётесь "события" - поезд уже уйдёт недостижимо далеко!