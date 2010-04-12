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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51735174517551765177>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:45

Нацбанк вышел продавать доллар

  дядя Caша написав:
  Zebra написав:
  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Ракета пошла


Есть "Бук" с Институтской.

US


Нацбанк вышел продавать доллар, чтобы остановить непрекращающийся рост его курса
Казначеи говорят об активной скупке валюты банками с иностранным капиталом, и ждут дальнейшую девальвацию гривны
19 июня валютная торговля на межбанке началась с очередного роста курса доллара: он поднялся на 2 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,40-26,42 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На этом подорожание не закончилось, котировки продолжили повышаться из-за дефицита СКВ.
«Достаточно быстро рынок вышел на 26,46-26,47 грн./$. Доллара не хватает», — отметил Гриненко.
В то, что валютную нехватку можно будет покрыть текущими продажами экспортеров не верят ни участники межбанка, ни чиновники. Казначеи рассказывают, что Нацбанк с самого утра продавал доллар в Matching по 26,46 грн./$, объемы сделок еще неизвестны. До конца неясно, сколько всего потребуется валюты, чтобы покрыть текущий спрос на нее.
Единственное, что пока сообщают банкиры — это, что агрессивную скупку доллара развернули банки с иностранным капиталом. Говорят, что они и вчера были крупными валютными потребителями.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

Здається цього моменту чекав Перес.. :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

Присоединяюсь к большинству: я не наблюдаю на сегодняшний день реальных предпосылок для роста курса. От слова «совсем». Может быть мы не знаем чего-то, а кто-то знает и разгоняет курс? Или наблюдаем очередную стрижку? Логика подсказывает второй вариант, но против этого выступает игра нерезидентов. Чистая спекуляция? Наиболее вероятный вариант. Бардак он и есть бардак, а порядка пока не наблюдается даже на горизонте. В общем, кто давно не играл в казино – добро пожаловать! Можно проиграть, можно выиграть, но в данной ситуации, по моему мнению, лучше остаться при своих. А там будет видно.
Востаннє редагувалось SherLock в Вів 19 чер, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:03

  twin написав:Здається цього моменту чекав Перес.. :roll:

То Ви ще не знаєте - якого моменту чекає Юрій61. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:05

  tea написав:
  twin написав:Здається цього моменту чекав Перес.. :roll:

То Ви ще не знаєте - якого моменту чекає Юрій61. :mrgreen:

Ні, якого?)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:06

  twin написав:
  tea написав:
  twin написав:Здається цього моменту чекав Перес.. :roll:

То Ви ще не знаєте - якого моменту чекає Юрій61. :mrgreen:

Ні, якого?)

По 26.05 було дорого,а по 26.70 буде самий смак. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:07

Привет из Днепра-5

К 12.05 котировки доллара на межбанке надежно «зацепились» за отметку 26,43/26,46 UAH/USD, не покинув эту цифру.

На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.

По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:08

  zzzzzz написав:11.06 - 15.06 - покупка 20 млн / продажа 24 млн ( сальдо -4 млн.дол )

На цьому тижні поки що теж від"ємне сальдо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:11

Re: Валютный рынок в контексте

...то що, тримаємо до п'ятниці порох сухим, а там вирішуємо, чи стріляти, чи ні?
....чи вже стримано чекати початку липня?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:13

А какое событие для гривнелюбов нужно как обоснование ракеты?
Достаточно уже, что:
1. подавляющее большинство валют emerging markets упало к доллару (рубль, лира, и т.д.)
2. Евро (!) упал к доллару
3. Повышение ставок и сворачивание баланса ФРС
4. Развод с антикор. судом
5. Закончится футбол, и пойдёт разогрев на востоке

Да, и конечно, это всё "не влияет" на гривну.

Олени (или хомячки) привыкли лежать на гривневой лужайке, греться под "безоблачным" небом, и ждут пока им кто-то запустит сигнальную ракету, или пока гром ударит под хвост :-)

Ребята, сигнальной ракеты не будет, гром ударит "неожиданно". Хотя штормовое предупреждение давалось ещё пару-тройку месяцев назад.

Пока Вы дождётесь "события" - поезд уже уйдёт недостижимо далеко!
Всё IMHO
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