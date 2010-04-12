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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:18
Цитата из "вечернего обзора" от 14 июня.
Мировые рынки, пережившие за последние 10 лет рекордную в истории денежную накачку благодаря мягкой политике центробанков, получили новый удар.
Вслед за Федрезервом отказаться от стимулирующих мер решил Евроцентробанк. Хотя и с отсрочкой.
На заседании в четверг ЕЦБ оставил без изменений все ключевые ставки (включая нулевую - по кредитам) и объявил, что программа выкупа активов, действовавшая с марта 2015 года, будет сокращена вдвое с сентября и полностью прекратится в декабре.
За время операций QE ЕЦБ закачал в систему около Є2 триллионов в виде чистой денежной эмиссии, выкупая у банков государственные и корпоративные облигации. Еще около Є700 млрд. банки получили в виде долгосрочных (до 3 лет) кредитов под нулевую ставку.
Этот поток хлынул на рынки в удачный момент: в 2014-м году аналогичную программу количественного смягчения свернула ФРС США: деньги ЕЦБ фактически заменили приток долларовой ликвидности, вызвав бурный рост на рынках.
Созданный пузырь денежной массы в конечном итоге и является причиной всех остальных финансовых пузырей: бесплатные деньги потекли на высокорискованные рынки (emerging markets) с максимальной доходностью.
В операции carry-trade и долговые обязательства развивающихся стран, по оценке Bloomberg, было вложено почти $300 млрд.
Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.
Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.
С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.
С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.
В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.
Это грозит обвалом: его масштаб может быть сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.
Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.
Кстати, не исключено, что корни провала вторничного аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ, ставшего источником «зеленого» ралли в четверг, стоит поискать с общемировой тенденцией изъятия денежной ликвидности, мишенью которой становятся emerging markets.
US
PS
Короче говоря, как сказал Чукча из профильного анекдота, "Однако, тенденция".
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:19
Да...крутизну серого окраса самое время в "красную книгу" занести.
US
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:20
Ключова цифра для порівняння.
За червень 2017 НБУ викупив надлишків аж 300 млн.дол.
За червень 2018,без врахування сьогоднішнього дня,купив всього 16 млн.Причому на першому тижні було позитивне сальдо - купив 20 млн.На початку другого тижня купив ще 20 млн.,а вже наприкінці минулого тижня довелось продавати 24 млн.,тобто за другий тиждень було від"ємне сальдо.
Сьогодні НБУ вчергове гасив паніку,тому ЗВР ще схудли.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:23
Ще один мінус для гривні - буде менший врожай зернових,бо на деякій території спостерігається посуха.
Для внутрішнього ринку зерна вистачить,без хліба не залишимось,а от експортувати змушені будемо менше.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:28
по любэ это загончик. жду 25,95. Так как заробитчане завалили и завалят валютой Украину.
сговорились загнать вверх, постричь оленей
пора
а то движухи не было
прям была эпоха застоя
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 чер, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:31
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:32
Ok. И что? Это следствие, а причина? Разницу понимаете? Высокая ликвидность спекулятивного капитала - наиболее вероятный вариант.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:39
Re: Валютный рынок в контексте
Что-то мне не нравится,что вот уже несколько дней поезд едет только в одном напрравлении! Я понимаю,что надо накормить особый сорт аленей,но главное не перестараться,а то и другие алени могут побежать следом! Пора устроить продажу следующей партии овгз!
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:47
А я от хочу перевірити, чи спрацює минулорічна схема, а саме, почав відкуп з кінця червня по 26,00. Насторожує одне 26,00 в нас вже було і навіть 25,95
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