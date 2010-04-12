Цитата из "вечернего обзора" от 14 июня.



Мировые рынки, пережившие за последние 10 лет рекордную в истории денежную накачку благодаря мягкой политике центробанков, получили новый удар.

Вслед за Федрезервом отказаться от стимулирующих мер решил Евроцентробанк. Хотя и с отсрочкой.

На заседании в четверг ЕЦБ оставил без изменений все ключевые ставки (включая нулевую - по кредитам) и объявил, что программа выкупа активов, действовавшая с марта 2015 года, будет сокращена вдвое с сентября и полностью прекратится в декабре.

За время операций QE ЕЦБ закачал в систему около Є2 триллионов в виде чистой денежной эмиссии, выкупая у банков государственные и корпоративные облигации. Еще около Є700 млрд. банки получили в виде долгосрочных (до 3 лет) кредитов под нулевую ставку.

Этот поток хлынул на рынки в удачный момент: в 2014-м году аналогичную программу количественного смягчения свернула ФРС США: деньги ЕЦБ фактически заменили приток долларовой ликвидности, вызвав бурный рост на рынках.



Созданный пузырь денежной массы в конечном итоге и является причиной всех остальных финансовых пузырей: бесплатные деньги потекли на высокорискованные рынки (emerging markets) с максимальной доходностью.

В операции carry-trade и долговые обязательства развивающихся стран, по оценке Bloomberg, было вложено почти $300 млрд.



Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.



Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.



С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.



С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.

Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.



В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.

Это грозит обвалом: его масштаб может быть сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.



Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.



Кстати, не исключено, что корни провала вторничного аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ, ставшего источником «зеленого» ралли в четверг, стоит поискать с общемировой тенденцией изъятия денежной ликвидности, мишенью которой становятся emerging markets.



US



PS



Короче говоря, как сказал Чукча из профильного анекдота, "Однако, тенденция".



