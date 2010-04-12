Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:49
Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...
US
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:03
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Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...
US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами!
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:03
Доброго дня . Перес .. пiдготовлений до таких подiй ,€ сума гривнi для гри ,€ валюта, чекав початок такого розвитку на два тижнi пiзнiше , тобто в липнI . Судячи з iнформацii , яку тут подають форумчани , що напругу на МБ створюють банки нерезиденти , та гравцI великого капiталу , гадаю знервованiсть валютного ринку пiшла пiсля однi€I фрази « потеря государственности», що мабуть викликало побоювання та раннiй попит на валюту. Населення вiдкида€мо вiд провокування цi€I хвилI , бо ще не сезон.Так ,€ частка ще подорожчання доляра до основних свiтових валют , але це мабуть не головне , могли б триматися ще довго з стабiльною гривнею.Втримувати жорстко курс НБУ не буде , мабуть переходимо на iнший рiвень , можливо ближче до 27 , але побачимо це вiд якоi планки почнеться вiдкат i до яких рiвнiв.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 19 чер, 2018 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:04
Re: Валютный рынок в контексте
У слившихся по 28+ в 20х числах декабря полугодовые депо заканчиваются - вот и курс доллара пошел вверх.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:07
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:15
Радует что на этой неделе погашения по ОВГЗ маленькие.
151 млн.грн и 50 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:17
...що ніхто не свистів? - боялись, що грошей не буде?))))
... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:20
Дивно , туземцI валюти навезли в еРеФ , а дерево пада€ .
*Відправлено з Чату
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