RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5174517551765177

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:49

  bub-har написав:Что-то мне не нравится,что вот уже несколько дней поезд едет только в одном напрравлении! Я понимаю,что надо накормить особый сорт аленей,но главное не перестараться,а то и другие алени могут побежать следом! Пора устроить продажу следующей партии овгз!


Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64844
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 7338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:03

[/quote]

Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...

US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами!
bub-har
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 13.07.16
Подякував: 355 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:03

  twin написав:Здається цього моменту чекав Перес..

Доброго дня . Перес .. пiдготовлений до таких подiй ,€ сума гривнi для гри ,€ валюта, чекав початок такого розвитку на два тижнi пiзнiше , тобто в липнI . Судячи з iнформацii , яку тут подають форумчани , що напругу на МБ створюють банки нерезиденти , та гравцI великого капiталу , гадаю знервованiсть валютного ринку пiшла пiсля однi€I фрази « потеря государственности», що мабуть викликало побоювання та раннiй попит на валюту. Населення вiдкида€мо вiд провокування цi€I хвилI , бо ще не сезон.Так ,€ частка ще подорожчання доляра до основних свiтових валют , але це мабуть не головне , могли б триматися ще довго з стабiльною гривнею.Втримувати жорстко курс НБУ не буде , мабуть переходимо на iнший рiвень , можливо ближче до 27 , але побачимо це вiд якоi планки почнеться вiдкат i до яких рiвнiв.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 19 чер, 2018 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 06.01.17
Подякував: 515 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:04

Re: Валютный рынок в контексте

У слившихся по 28+ в 20х числах декабря полугодовые депо заканчиваются - вот и курс доллара пошел вверх.
Vint
 
Повідомлень: 777
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:07

  bub-har написав:


Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...

US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? (...)[/quote]
Продажи в смысле предложения - будут. Покупок не будет.
dm_rodionov
 
Повідомлень: 108
З нами з: 09.02.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14

  Yuri_61 написав:
  tea написав:По 26.05 було дорого,а по 26.70 буде самий смак. :mrgreen:


по любэ это загончик. жду 25,95.

Зрозуміло.Значить і по 26.70 - дорого. :mrgreen:
А по 27.30 візьмете? :wink:
tea
 
Повідомлень: 14414
З нами з: 15.11.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:15

Радует что на этой неделе погашения по ОВГЗ маленькие.
151 млн.грн и 50 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2664 раз.
Подякували: 3907 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:17

...що ніхто не свистів? - боялись, що грошей не буде?))))

... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:20

Дивно , туземцI валюти навезли в еРеФ , а дерево пада€ .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 06.01.17
Подякував: 515 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5174517551765177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1235, 1236, 1237
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12364 1358114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 12:23
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6279 1329398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 10:37
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 240880
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.