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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51765177517851795180>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34

Привет из Днепра-8

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,39/26,42 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое
расширение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 56 261,7 млн. грн. к отметке 57 440,7млн. грн. увеличивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника, намекая на выросшую вероятность пролонгации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .

Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали символическое снижение по более значимым бидам: 26,38/26,42 UAH/USD. «Начали день с робкого снижения, чувствуя за собой за понедельничный предфинишный залет. На моменте обороты очень низкие», - заметил наш консультант.

К 10.58 котировки доллара на межбанке не тронулись с места, оставаясь на цифре 26,38/26,42 UAH/USD, на моменте «ситуативное» и низколиквидное равновесие покупок и продаж СКВ. В приподнятом состоянии рынок доллара удерживают нерезиденты.

Спустя 6 минут, на 11.04, цена безналичного доллара на межбанке сузила спред, повысив биды до новых высот: 26,40/26,42 UAH/USD.

По состоянию на 11.18 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением покупок выросли до 26,42/26,45 UAH/USD. По-прежнему активно на рост играют «варяги».

Наконец, около 11.35 стараниями регулятора зеленое «ралли» остановилось на цифре 26,43/26,46 UAH/USD. НБУ проводил интервенции по курсу 26,46 UAH/USD.

К 12.05 котировки доллара на межбанке надежно «зацепились» за отметку 26,43/26,46 UAH/USD, не покинув эту цифру.

Дополуденное динамично повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.35 Киева стараниями долларовых интервенций НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке затянулась до самого начала перерыва на обед.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне не изменившихся котировок «американца» - 26,43/26,46 UAH/USD около 12.56 Киева.

На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению «потяжелел» на 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 18 июня по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 июня по спросу повысился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1622, опустившись до $1,1605 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1587 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.

По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,20/26,32 UAH/USD, евро – 30,65/30,94 UAH/EUR, рубль 0,407/0,414 UAH/RUB, Киев опт 26,20/26,25-27 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20/26,25-27 UAH/USD, евро (опт) 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 30,40/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,26/26,32 UAH/USD, розница – 26,20/26,40 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,32 UAH/USD; евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.

Как это ни странно выглядит, но корни вторничного, организованного преимущественно нерезидентами «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка, таятся в прошлонедельных мероприятиях системных центробанков мира, общим знаменателем которых станет тренд на изъятие с рынка значительных сумм денежной ликвидности в системных валютах. Речь в первую очередь идет о долларе и евро.
Если раньше рынки emerging markets купались в дешевизне и доступности доллара и евро, нынче эта, извините, халява, потихоньку закрывается. Инвесторы покидают рисковые развивающиеся рынки, несмотря на тамошнее сохранение высокой доходности, возвращаясь на развитые рынки, где обозначился рост ставок центробанков.

Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.

Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.

С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.

С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.

В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.

Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.

Поэтому наряду с провалом последнего аукциона по размещению ОВГЗ, нынешняя агрессивная скупка СКВ «варягами» по сути являются индикаторами одной неприятной для рынка Украины тенденции: исхода с него западных игроков, сопровождаемым конвертацией гривни в СКВ. На моменте влияние подобного тренда на настроения межбанка можно характеризовать как временное – нерезиденты скупятся и уйдут, но в остальной, конечно, хорошего мало. Неприятный осадочек останется, который компенсировать бюджетным периодом и «сафари» на гривню если и получится, то очень ненадолго.

Пока, на ближайшую перспективу для валютного рынка, полагаю, наиболее уместным будет хорошо известный алгоритм: «два шага вверх – один вниз», а дальше, во второй половине года будут новые вводные.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

  дядя Caша написав:С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.


То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?
А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..
И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.
Kalina
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42

... що там? - теорія - в драбадан?)))))

Але ж "ДВАДЦЯТІ ЧИСЛА"!! - КАРЛ!!!
Алекс2006, ауууууу!!! Як же так!))) - вже завтра 20-те число!!!)))

......знов відмазка буде:" ну так олені побігли"?!)))

п. с.
...ще зараз фрази підуть: "... а я знав, но не сказав!"))))

п. с.
Сомик, ви теж виходьте!))) - пишіть: "... та що там тих 15-20коп., через тиждень - відкотимось"!))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50

Запорожье повы 26,20-26,35
огурец 3
черешня 8
абрикос 10, тепло, хорошо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-8
В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.
Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.
Поэтому наряду с провалом последнего аукциона по размещению ОВГЗ, нынешняя агрессивная скупка СКВ «варягами» по сути являются индикаторами одной неприятной для рынка Украины тенденции: исхода с него западных игроков, сопровождаемым конвертацией гривни в СКВ.
US

Долярчик - прочитайте оці зелені букви,шевелячи губами.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:57

edvardd
Хмельницкий обманки 26,2-26.4
Допрыгнем на продажу до 26,7 на наличном в этом месяце или уже в следующем?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:57

  edvardd написав:Запорожье повы 26,20-26,35

Київ є 26.31/26.35.
Гагарін - 26.25/26.40
Востаннє редагувалось tea в Вів 19 чер, 2018 13:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:59

Re: Валютный рынок в контексте

У Привата па26.40
такими темпами рванули
вверх ракетой
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 чер, 2018 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:01

  hxbbgaf написав:
  дядя Caша написав:С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.


То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?
А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..
И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?


Ну и что? Да, это классическая пирамида, это все понимают, но при разумной политике эту резину можно тянуть очень долго. Что собственно и происходит. Конечно, всё рано или поздно заканчивается, но пока США имеют статус экономики №1 – Вы можете не волноваться. На сегодняшний день доллар – хороший товар.

Да, и ещё в сегодняшнюю тему: действительно, балансирующие качели ЕЦБ/ФРС имеют место быть. Опять же, есть мнение, что с денежной накачкой господа немного перестарались и этот «банкет» нужно было заканчивать «ещё вчера». И таки да, если при планируемой стерилизации ситуация выйдет из-под контроля, вероятность обвала приблизится к трёхзначному числу. Но плюс в том, что кризис сейчас никому не нужен и к нему никто не готов, а уроки прошлых лет уже учтены. В общем, скорее нет, чем да.

P.S. Кстати, уход спекулятивного капитала с рынка это всё же плюс. Он все равно ничего не создаёт. Как кратковременный инструмент он может быть интересен, но не более того. Правда, с учётом уровня компетентности руководства Минфина, Казначейства и НБУ, говорить об эффективности как-то не comme il faut.
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