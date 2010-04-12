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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:01
26,25/26,40
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:03
Yuri_61 написав:
У Привата па26.40
такими темпами рванули
к чему бы это?
Ну Ви ж здогадуєтесь,що раз міжбанк проходить в діапазоні 26.43/26.46,то завтра банки виставлять ще вищі курси на купівлю,аніж сьогодні.
Станом на зараз найвищий курс купівлі банками -26.31.Завтра курси купівлі в деяких банках будуть вищими.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:11
Kalina написав:
Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.
Молодца. Игрок!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:12
Yuri_61 написав:
У Привата па26.40
такими темпами рванули
вверх ракетой
...всі скупляють доляри, щоб поїхати за бугор у відпустку)) - і всі, люблять їхати в один час - у липні))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:13
Oleg_Sa написав:edvardd
Хмельницкий обманки 26,2-26.4
Допрыгнем на продажу до 26,7 на наличном в этом месяце или уже в следующем?
та хз, теоретически 26,50 и осмотримся, а там и топливо кончится, все от саморазогрева зависит...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:13
На мою пам"ять тільки один форумчанин виклав думку про ріст ближче до 20 червня .sinus:
С 20 июня пойдет ростик -неожиданно? А в этом году будет всё неожиданно! Перес де Куэльяр
писал(а):
Интересно ,с чем связано 20 июня ,а почему не 1 или 22.sinus:
Я не знаю-сам задавал этот вопрос,но мне ответили-"тебе даты мало?"
Поживём-увидим!
Если быть откровенным- сам в это не верю!
Но источник проверенный,до этого никогда не врал-может слив пойдет?
Сам в шоке!Мне намекнул, что,чтобы остаться должны прилететь чёрные лебеди и они прилетит для того,чтобы кому то остаться -как-то так!Коридор 26,5-27,2
.Валютный рынок в контексте
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:19
Zebra написав: edvardd написав:
Турция сейчас полицейское государство с закручивающимися гайками, и последний пастух из аула получил немерянную власть... это неприятно, везде металлоискатели, обыски, в крупных центрах рентгены, да нах... лучше в наш задрищенск...
В курортных городах можно смело отдыхать, полицейских блокпостов как в Египте нет. Отдыхал в Кемере в апреле - европеский уровень курорта - чистота, красота, дороги, почти все автомобили новые, да еще и все включено за такие копейки которые мы туда летаем отдыхать (за двоих $320 на 5 ночей в 4* с перелетом из Борисполя)
В Украине я больше отдыхать не планирую, несоответствие уровня сервиса ценам.
Дивно...Ви завжди намагались залишити враження забезпеченої людини.На кріпті наче щось заробляли...А тут такий жебрацький відпочинок.А в Турції є і чотирьох зіркові отелі?Кормили хоч?Чи після троєщинських хот—догів...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:26
Перес де Куэльяр написав: bugalter написав: Перес де Куэльяр написав:
Хто з обмiнок чи валютчик? Який попит населенням на зараз по доляру? Ви ж гадаю чита€те нас тут.*Відправлено з Чату
Коммерсанты покупают ,суммы приличные,может копили давно ,может случайное совпадение перед четвергом.К вечеру курс подрос на пару коп.
Думаю что совпадение или ящик насмотрелись и нервы сдали, 2-5коп.. это слабо очень , значит спрос не сильный , пока идет игнор на откуп основной массы ,кто в «теме», есть надежда , что ещё просядем ниже 26.
Це ви писали 5 червня...Хто був в «темі» в темі і залишились?Чи тема помінялась?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:26
Qwerty написав: Zebra написав: edvardd написав:
Турция сейчас полицейское государство с закручивающимися гайками, и последний пастух из аула получил немерянную власть... это неприятно, везде металлоискатели, обыски, в крупных центрах рентгены, да нах... лучше в наш задрищенск...
В курортных городах можно смело отдыхать, полицейских блокпостов как в Египте нет. Отдыхал в Кемере в апреле - европеский уровень курорта - чистота, красота, дороги, почти все автомобили новые, да еще и все включено за такие копейки которые мы туда летаем отдыхать (за двоих $320 на 5 ночей в 4* с перелетом из Борисполя)
В Украине я больше отдыхать не планирую, несоответствие уровня сервиса ценам.
Дивно...Ви завжди намагались залишити враження забезпеченої людини.На кріпті наче щось заробляли...А тут такий жебрацький відпочинок.А в Турції є і чотирьох зіркові отелі?Кормили хоч?Чи після троєщинських хот—догів...
del
Востаннє редагувалось Den
в Вів 19 чер, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:28
SherLock написав: hxbbgaf написав: дядя Caша написав:
С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.
То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?
А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..
И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?
Ну и что? Да, это классическая пирамида, это все понимают, но при разумной политике эту резину можно тянуть очень долго. Что собственно и происходит. Конечно, всё рано или поздно заканчивается, но пока США имеют статус экономики №1 – Вы можете не волноваться. На сегодняшний день доллар – хороший товар.
Да, и ещё в сегодняшнюю тему: действительно, балансирующие качели ЕЦБ/ФРС имеют место быть. Опять же, есть мнение, что с денежной накачкой господа немного перестарались и этот «банкет» нужно было заканчивать «ещё вчера». И таки да, если при планируемой стерилизации ситуация выйдет из-под контроля, вероятность обвала приблизится к трёхзначному числу. Но плюс в том, что кризис сейчас никому не нужен и к нему никто не готов, а уроки прошлых лет уже учтены. В общем, скорее нет, чем да.
P.S. Кстати, уход спекулятивного капитала с рынка это всё же плюс. Он все равно ничего не создаёт. Как кратковременный инструмент он может быть интересен, но не более того. Правда, с учётом уровня компетентности руководства Минфина, Казначейства и НБУ, говорить об эффективности как-то не comme il faut.
Это вы понимаете, а большинство забыло 2000-е (и я не о гривне, а о поведении доллара на мировых рынках) и думает, что доллар - это панацея.
О битке тоже так говорили по 20. Пирамида значительно превзошла эту экономику, так что хвост уже не спасет собаку.
Вот и вы далеки от экономики, если называете доллар товаром. Доллар - это деньги, а не товар.
Кризис не нужен, потому и печатают печатные станки деньги и выкупают акции до последнего. Но до бесконечности раздувать пузырь не выйдет, и так уже отношение капитализации американских компаний к ВВП достигло 150 - это исторический пик и держится уже полгода. Обычно дольше она на таких уровнях не держалась.
Уход-то плюс, но сильные мира своего опять не смирятся с обвалом стоимости своих капиталов и вынудят центробанки запустить печатные станки еще сильней (или и того еще большее кидалово придумать - дефолтнуться или отменить бакс, например), хотя они и сейчас гудят, вопреки всем повышениям ставок и всей болтовне... Они просто дурачат весь мир.
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hxbbgaf
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