SherLock написав:

hxbbgaf написав: дядя Caша написав: С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.

Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.

С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.



То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?

А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..

И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса? То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?

Ну и что? Да, это классическая пирамида, это все понимают, но при разумной политике эту резину можно тянуть очень долго. Что собственно и происходит. Конечно, всё рано или поздно заканчивается, но пока США имеют статус экономики №1 – Вы можете не волноваться. На сегодняшний день доллар – хороший товар.Да, и ещё в сегодняшнюю тему: действительно, балансирующие качели ЕЦБ/ФРС имеют место быть. Опять же, есть мнение, что с денежной накачкой господа немного перестарались и этот «банкет» нужно было заканчивать «ещё вчера». И таки да, если при планируемой стерилизации ситуация выйдет из-под контроля, вероятность обвала приблизится к трёхзначному числу. Но плюс в том, что кризис сейчас никому не нужен и к нему никто не готов, а уроки прошлых лет уже учтены. В общем, скорее нет, чем да.P.S. Кстати, уход спекулятивного капитала с рынка это всё же плюс. Он все равно ничего не создаёт. Как кратковременный инструмент он может быть интересен, но не более того. Правда, с учётом уровня компетентности руководства Минфина, Казначейства и НБУ, говорить об эффективности как-то не comme il faut.