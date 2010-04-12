hxbbgaf написав:Но до бесконечности раздувать пузырь не выйдет, и так уже отношение капитализации американских компаний к ВВП достигло 150 - это исторический пик и держится уже полгода. Обычно дольше она на таких уровнях не держалась. Уход-то плюс, но сильные мира своего опять не смирятся с обвалом стоимости своих капиталов и вынудят центробанки запустить печатные станки еще сильней (или и того еще большее кидалово придумать - дефолтнуться или отменить бакс, например), хотя они и сейчас гудят, вопреки всем повышениям ставок и всей болтовне... Они просто дурачат весь мир.