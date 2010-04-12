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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5177517851795180

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:30

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:У Привата па26.40
такими темпами рванули
вверх ракетой

...всі скупляють доляри, щоб поїхати за бугор у відпустку)) - і всі, люблять їхати в один час - у липні))))

Похоже, не в этом дело. Скупают иностранные банки.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:50

  tea написав:
  prodigy написав:7 км вторит банкам 26,20/26,25

В Києві одна з обмінок з таблиці поставила 26.22/26.30


у нас обменки еще пол-часа светили 25,85/26,23 в том время как рядом ПУМБ принимал па 26,30, сейчас подкорректировали на 25,90/26,30
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Вот и вы далеки от экономики, если называете доллар товаром. Доллар - это деньги, а не товар.

Мда... А я то и не знал... В общем, не в тренде! )))
А если серьёзно, доллар - это товар. Хороший товар, который отлично продаётся. Развивать мысль нужно?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Но до бесконечности раздувать пузырь не выйдет, и так уже отношение капитализации американских компаний к ВВП достигло 150 - это исторический пик и держится уже полгода. Обычно дольше она на таких уровнях не держалась.
Уход-то плюс, но сильные мира своего опять не смирятся с обвалом стоимости своих капиталов и вынудят центробанки запустить печатные станки еще сильней (или и того еще большее кидалово придумать - дефолтнуться или отменить бакс, например), хотя они и сейчас гудят, вопреки всем повышениям ставок и всей болтовне... Они просто дурачат весь мир.


Есть версии, что ваш неутешительный прогноз для фиатного доллара таки сбудется, коллега))
https://www.youtube.com/watch?v=zp4ysdm7oSc
Lawyer
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:38

  bub-har написав:


Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...

US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами![/quote]

Ничего. Размещать ОВГЗ можно, но ведь и доходность должна быть скромной.
Не переживайте так, вы меня прямо расстроили. Это ж рынок. Которому "клещи" неполезны. Хватит с нас "павосемь" и суицида мышей в закромах НБУ с голодухи..

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:38

Перес де Куэльяр
Виходить ріст мав початись тільки завтра, а по факту почався з минулого тижня.
А завтра є всі шанси піти у зворотню сторону..
twin
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:50

  tea написав:
  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Так міжбанк же показує 26.40/26.43.


Когда Нацбанк продавал по 26,46, рынок стоял 26,44/26,48.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:17

SherLock
Присоединяюсь к большинству: я не наблюдаю на сегодняшний день реальных предпосылок для роста курса. От слова «совсем». ...

- LOL!!! Ну, это ты просто тупишь. А еще говорил - имеешь какое-то отношение к финансам. Теперь понятно каким. "Слона то я и не заметил"(c)
Востаннє редагувалось Hogtown в Вів 19 чер, 2018 15:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:18

  Искатель написав:
  tea написав:
  Den написав:Нацбанк наливает по 26,46

Так міжбанк же показує 26.40/26.43.


Когда Нацбанк продавал по 26,46, рынок стоял 26,44/26,48.


Яков Васильевич привязал к курсу адмиралтейский якорь. Отлично держит плавсредства, хотя и довольно громоздкий в эксплуатации (нуждается в сборке перед использованием).

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:56

  Hogtown написав:SherLock
Присоединяюсь к большинству: я не наблюдаю на сегодняшний день реальных предпосылок для роста курса. От слова «совсем». ...

- LOL!!! Ну, это ты просто тупишь. А еще говорил - имеешь какое-то отношение к финансам. Теперь понятно каким. "Слона то я и не заметил"(c)

Ты мне не тычь, гастарбайтер. Я тебе ничего не говорил, и твоим мнением со стройки никогда не интересовался. Твой номер 16, а если давит жаба - напиши жалобу. Ещё вопросы?
SherLock
 
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  #<1 ... 5177517851795180
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