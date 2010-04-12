hxbbgaf написав:Но до бесконечности раздувать пузырь не выйдет, и так уже отношение капитализации американских компаний к ВВП достигло 150 - это исторический пик и держится уже полгода. Обычно дольше она на таких уровнях не держалась. Уход-то плюс, но сильные мира своего опять не смирятся с обвалом стоимости своих капиталов и вынудят центробанки запустить печатные станки еще сильней (или и того еще большее кидалово придумать - дефолтнуться или отменить бакс, например), хотя они и сейчас гудят, вопреки всем повышениям ставок и всей болтовне... Они просто дурачат весь мир.
Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно? МБ что-то в консерватории глобальной не то?...
US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами![/quote]
Ничего. Размещать ОВГЗ можно, но ведь и доходность должна быть скромной. Не переживайте так, вы меня прямо расстроили. Это ж рынок. Которому "клещи" неполезны. Хватит с нас "павосемь" и суицида мышей в закромах НБУ с голодухи..