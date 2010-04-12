Додано: Вів 19 чер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,35 коп., на торгах вторника упал на 11,74 коп., оказавшись на уровне 26,4464 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 июня с уровней предыдущего закрытия 26,39/26,42 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар слегка понизился до отметки 26,38/26,42, не покидая ее до 11.00, подскочив в указанный час 26,40/26,42 UAH/USD на агрессивных покупках нерезидентов.



Ралли продолжалось до 11.20, подняв цену «американца» до 26,44/26,48 UAH/USD, вынудив регулятор прибегнуть к долларовым интервенциям по 26,46 UAH/USD, которые вернули курс СКВ до 26,43/26,46 UAH/USD.



Интересно отметить, что убедившись в решимости НБУ «не пускать» курс доллара выше, в игру вступили экспортеры, до этого времени придерживавшие валюту, инициировав продажу обязательных 50% внешнеторговой выручки.



Рынок обрел относительную сбалансированность, что позволило сохранит действующие цены доллара на межбанке (26,43/26,46 UAH/USD) по сути до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка 19 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,43/26,46 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4464 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,77% с 28,0672 UAH/USD до 26,4464 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 июня, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10.



В-третьих, мы связываем вторничный скачок курса доллара на межбанке с «шатуном» под стенами Рады.



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка было очередное расширение гривневой ликвидности о чем дал понять рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 261,7 млн. грн. к отметке 57 440,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, нерезиденты, репатриируя активы на родину, не считаются с действующими курсами, выкупая СКВ даже по запредельным ценам.



Во-вторых, как известно, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо продать на межбанке . Так что, в известном смысле спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров. Особенно, после интервенции НБУ, хотя и по высокой цене.



В-третьих, восполнив около 11.25 Киева локальный дефицит СКВ интервенцией, регулятор внес свою лепту в общий рост ликвидности.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью), была снята с повестки дня





Дата: 19 июня 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,28/26,36 UAH/USD (с утра – 26,24/26,33 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35 UAH/USD)

€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,417 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где наблюдался интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка были вынуждены повышать действующие цены, одновременно «отвечая» на клиентский спрос и пытаясь сбалансировать рынок.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня затормозили рост, реагируя на стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Равновесие спроса и предложения на сей раз удалось сохранить, и это обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с минусом», что лучше показателей предыдущей сессии.



Дата: 19 июня 2018 г. на 17.22

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,27-28/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD)

€ 30,60/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием с учетом клиентского спроса и «зеленого» ралли на межбанке.



На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.



После обеда, на киевском рынке цены доллара замедлили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.



Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении вторника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 19-го «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 19 июня 2018 г.



17.26 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,30/26,35 UAH/USD (с утра - 26,25/26,32 UAH/USD, к полудню – 26,30/26,37 UAH/USDD)

€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей СКВ.



По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке стартовал принос со стороны клиентов, наконец-то дождавшихся «заметного роста» курса доллара. Это выровняло местный рынок в баланс спроса и предложения, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 19 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,25/26,40 UAH/USD (с утра - 26,20/26,32 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,40 UAH/USD)

€ – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,94 UAH/EUR, к полудню - 30,65/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)



US

