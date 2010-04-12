hxbbgaf написав:Но до бесконечности раздувать пузырь не выйдет, и так уже отношение капитализации американских компаний к ВВП достигло 150 - это исторический пик и держится уже полгода. Обычно дольше она на таких уровнях не держалась. Уход-то плюс, но сильные мира своего опять не смирятся с обвалом стоимости своих капиталов и вынудят центробанки запустить печатные станки еще сильней (или и того еще большее кидалово придумать - дефолтнуться или отменить бакс, например), хотя они и сейчас гудят, вопреки всем повышениям ставок и всей болтовне... Они просто дурачат весь мир.
Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.
С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.
С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью. Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.
В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование. Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.
US
PS
Кстати, обещанный "коллегой" кирдык Америке еще несколько лет назад в течение "ближайшего времени", пока откладывается.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,35 коп., на торгах вторника упал на 11,74 коп., оказавшись на уровне 26,4464 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 июня с уровней предыдущего закрытия 26,39/26,42 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар слегка понизился до отметки 26,38/26,42, не покидая ее до 11.00, подскочив в указанный час 26,40/26,42 UAH/USD на агрессивных покупках нерезидентов.
Ралли продолжалось до 11.20, подняв цену «американца» до 26,44/26,48 UAH/USD, вынудив регулятор прибегнуть к долларовым интервенциям по 26,46 UAH/USD, которые вернули курс СКВ до 26,43/26,46 UAH/USD.
Интересно отметить, что убедившись в решимости НБУ «не пускать» курс доллара выше, в игру вступили экспортеры, до этого времени придерживавшие валюту, инициировав продажу обязательных 50% внешнеторговой выручки.
Рынок обрел относительную сбалансированность, что позволило сохранит действующие цены доллара на межбанке (26,43/26,46 UAH/USD) по сути до самого финиша сессии.
Торги валютного межбанка 19 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,43/26,46 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4464 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,77% с 28,0672 UAH/USD до 26,4464 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 июня, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.
Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10.
В-третьих, мы связываем вторничный скачок курса доллара на межбанке с «шатуном» под стенами Рады.
В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка было очередное расширение гривневой ликвидности о чем дал понять рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 261,7 млн. грн. к отметке 57 440,7 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, нерезиденты, репатриируя активы на родину, не считаются с действующими курсами, выкупая СКВ даже по запредельным ценам.
Во-вторых, как известно, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо продать на межбанке . Так что, в известном смысле спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров. Особенно, после интервенции НБУ, хотя и по высокой цене.
В-третьих, восполнив около 11.25 Киева локальный дефицит СКВ интервенцией, регулятор внес свою лепту в общий рост ликвидности.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью), была снята с повестки дня
Дата: 19 июня 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,28/26,36 UAH/USD (с утра – 26,24/26,33 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35 UAH/USD) € – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR) RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,417 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.
По мере развития событий на межбанке, где наблюдался интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка были вынуждены повышать действующие цены, одновременно «отвечая» на клиентский спрос и пытаясь сбалансировать рынок.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня затормозили рост, реагируя на стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Равновесие спроса и предложения на сей раз удалось сохранить, и это обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с минусом», что лучше показателей предыдущей сессии.
Дата: 19 июня 2018 г. на 17.22 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,27-28/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD) € 30,60/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием с учетом клиентского спроса и «зеленого» ралли на межбанке.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.
После обеда, на киевском рынке цены доллара замедлили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.
Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении вторника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 19-го «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 июня 2018 г.
17.26 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,30/26,35 UAH/USD (с утра - 26,25/26,32 UAH/USD, к полудню – 26,30/26,37 UAH/USDD) € – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR) RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,414 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей СКВ.
По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке стартовал принос со стороны клиентов, наконец-то дождавшихся «заметного роста» курса доллара. Это выровняло местный рынок в баланс спроса и предложения, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».
Дата: 19 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,25/26,40 UAH/USD (с утра - 26,20/26,32 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,40 UAH/USD) € – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,94 UAH/EUR, к полудню - 30,65/31,00 UAH/EUR) RUB 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
twin написав:Перес де Куэльяр Виходить ріст мав початись тільки завтра, а по факту почався з минулого тижня. А завтра є всі шанси піти у зворотню сторону..
Так ,шанс піти вниз є,але на скільки ? Думаю загралися ,курс вистрелив і повернення до 26 буде важко ,мабуть НБУ заплановано відпускає гривню на інший коридор,хоча міг би адмін. методами стримати таке коливання ,як робив раніше.Був щойно у валютчиків розмовляв , та спостерігав за працею ,можу сказати ,що у населення слабкий попит зараз , ще не всі відчули ріст , та побачили інші котирування доляра ,на ЧР тільки пересовують цифри вгору ,бо слідкують за банками ,які спонукають це робити.Якщо МБ і завтра піде вгору ,то твердження про планову девальвацію має місце.
Депутаты Верховной рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина. Так, спикер ВР провел три рейтинговых голосования по готовности включить документ в повестку дня, однако его включение поддержали лишь 202, 212 и 211 депутатов парламента при 226 минимально необходимых. Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/nardepy-otk ... 20175.html
Не путать с законом о ВАКС !!
Это закон носит формальный смысл, но его НУЖНО принять !