Депутаты Верховной рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина. Так, спикер ВР провел три рейтинговых голосования по готовности включить документ в повестку дня, однако его включение поддержали лишь 202, 212 и 211 депутатов парламента при 226 минимально необходимых. Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/nardepy-otk ... 20175.html
Не путать с законом о ВАКС !!
Это закон носит формальный смысл, но его НУЖНО принять !
дядя Caша написав:С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью. Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.
То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги? А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли.. И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?
Вам запрещено появляться на валютной ветке. О грядущем финансовом крахе США делитесь откровениями на золотой ветке. Не первый раз предупреждаю.
Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно? МБ что-то в консерватории глобальной не то?...
US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами![/quote]
Заказывали аукцион ОВГЗ? Получите и распишитесь.
Министерство финансов 19 июня разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 456,3 млн. гривен и валютные бумаги - на $305,1 млн.