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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5179518051815182>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:55

Рашка за месяц слила половину трежерей?
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Подготовка к войне?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:58

  SherLock написав:
  hxbbgaf написав:Вот и вы далеки от экономики, если называете доллар товаром. Доллар - это деньги, а не товар.

Мда... А я то и не знал... В общем, не в тренде! )))
А если серьёзно, доллар - это товар. Хороший товар, который отлично продаётся. Развивать мысль нужно?

Не имеет смысла. В этом и обман, что доллар считают товаром, поэтому думают, что он не подвержен инфляции как деньги.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:00

  дядя Caша написав:

В-третьих, мы связываем вторничный скачок курса доллара на межбанке с «шатуном» под стенами Рады.
US


ИМХО, политсобытия такого уровня никак не отражаются на курсе в последние годы.

Ну притерпелись уже все. :cry:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:03

Депутаты Верховной рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина. Так, спикер ВР провел три рейтинговых голосования по готовности включить документ в повестку дня, однако его включение поддержали лишь 202, 212 и 211 депутатов парламента при 226 минимально необходимых. Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/nardepy-otk ... 20175.html


Не путать с законом о ВАКС !!

Это закон носит формальный смысл, но его НУЖНО принять !

Ну и на десерт Минфин сегодня опубликовал свежие данные
Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
https://www.minfin.gov.ua/news/view/osn ... egory=borg

Выплаты по внешним обязательствам в этом году 97 млрд.грн

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:35

  Позитивчик написав:Траст, а коли розвернемось?
На початку наступного місяця?

Думаю, что разворота уже не будет.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:41

  Trast написав:
  Позитивчик написав:Траст, а коли розвернемось?
На початку наступного місяця?

Думаю, что разворота уже не будет.

Запомнить этот твит?

Однажды для другой учетки запоминал, и потом цитировал.

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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:43

Итоги аукциона.
Привлечено гривны 1,456 млрд
Долларов - 305 млн

Погашения на этой неделе
Гривна - 151 млн
Доллар - 50 млн

Ставки практически не изменились по сравнению с прошлой неделей.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:44

  Trast написав:Думаю, что разворота уже не будет.

Якщо буде зниження курсу доляра , то цей показовий рiст буде спонукати на купiвлю тих ,хто невстиг закупитись вчасно ,тим не дадуть сильно просiсти зеленI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:52

  hxbbgaf написав:
  дядя Caша написав:С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.
Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - 80 трлн иен в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.


То есть стоит ждать обвала фондового рынка, куда в основном шли эти деньги?
А как же они сделают Америку снова великой, если дорогой доллар и дорогие американские товары не будут пользоваться спросом? Административными мерами? Ой ли..
И как это решит проблему гигантского долга и ужасного торгового баланса?


Вам запрещено появляться на валютной ветке. О грядущем финансовом крахе США делитесь откровениями на золотой ветке.
Не первый раз предупреждаю. :mrgreen:

US
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:56

  bub-har написав:


Урока последнего аукциона размещения ОВГЗ, где привлекли аж 1,25 млрд. грн. недостаточно?
МБ что-то в консерватории глобальной не то?...

US[/quote]Извините за беспокойство,но я не понял,что продаж овгз уже не будет? Честно говоря я рассчитываю на овгз,заробитчан,бюджетные платежи,сбор урожая,отсутствие новостей о транше,что должно означать,что курс будут держать клещами![/quote]

Заказывали аукцион ОВГЗ? Получите и распишитесь.

Министерство финансов 19 июня разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 456,3 млн. гривен и валютные бумаги - на $305,1 млн.

Год урожая и марку напитка напомнить? :D

US
дядя Caша
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