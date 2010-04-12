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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5179518051815182

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:03

  Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)

Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:10

  Trast написав:
  Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)

Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.

Какие свистки, зелёный или красный?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:13

  Перес де Куэльяр написав:
  Trast написав:Думаю, что разворота уже не будет.

Якщо буде зниження курсу доляра , то цей показовий рiст буде спонукати на купiвлю тих ,хто невстиг закупитись вчасно ,тим не дадуть сильно просiсти зеленI.

*Відправлено з Чату

Думаю, что так и будет, но с других цифр, которые мы видим сейчас.
Откат будет думаю после 26,8 на межбанке и очень небольшой.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:25

  Trast написав:
  Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)

Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.


Было дело. Немногие услыхали предупреждение. Остальные с азартом наблюдали за погодой, гадая: повторит она снегопад 19 апреля 2017 года или пронесет.

Тогда же тренд на сжатие денежной ликвидности валют G10 был не настолько очевидным...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:26

  Oleg_Sa написав:
  Trast написав:
  Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)

Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.

Какие свистки, зелёный или красный?


Зеленый - сливать доллар, красный - покупать.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:40

  Trast написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо буде зниження курсу доляра , то цей показовий рiст буде спонукати на купiвлю тих ,хто невстиг закупитись вчасно ,тим не дадуть сильно просiсти зеленI.

*Відправлено з Чату

Думаю, что так и будет, но с других цифр, которые мы видим сейчас.
Откат будет думаю после 26,8 на межбанке и очень небольшой.

Відкат вже назрів,адже курс росте вже більше трьох сесій.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:56

  Дядюшка Скрудж написав:Валютный безнал показывает формирование устойчивого тренда вверх. Это уже не случайный всплеск. Похоже, что дно мы уже прошли. Через месяц курс доллара 26.60-26.80 грн. мне видится уже реальным. Пришло время закупаться ненужным, фиксировать прибыль и формировать долларовое депо. 12 дней назад скупился по 26.10 грн., позавчера по 26.25 грн. Сегодня планирую закупиться снова по 26.25 грн. Пролонгацию гривнедепо на месяц уже отменяю. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Полугодовые гривнедепо у меня разбиты на мелкие партии с декабря-января до середины июля.

Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:58

  tea написав:
  Trast написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо буде зниження курсу доляра , то цей показовий рiст буде спонукати на купiвлю тих ,хто невстиг закупитись вчасно ,тим не дадуть сильно просiсти зеленI.

*Відправлено з Чату

Думаю, что так и будет, но с других цифр, которые мы видим сейчас.
Откат будет думаю после 26,8 на межбанке и очень небольшой.

Відкат вже назрів,адже курс росте вже більше трьох сесій.

НАзрів, але ще не ДОзрів? :wink: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:16

Re: Валютный рынок в контексте

Как вариант для тех кто не успел купить доллар по 26 еще есть возможность купить криптовалюту на 5% дешевле мировых цен
https://btc-trade.com.ua
можно даже в кредит с приватки, но выбирать нужно при пополнении: оплата через приват24
комиссия только биржи 2.5%
проверено сегодня, вошел на весь кредитный лимит
пристегнулся так сказать к запуску ракеты :mrgreen:
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 19 чер, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:17

  Trast написав:
  Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес.....
...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)

Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.

...другий раз - сильнішше дмухайте у свисток! :D - і бажано, ще "контрольний" за тиждень "до"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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