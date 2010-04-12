Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес..... ...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес..... ...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес..... ...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.
Было дело. Немногие услыхали предупреждение. Остальные с азартом наблюдали за погодой, гадая: повторит она снегопад 19 апреля 2017 года или пронесет.
Тогда же тренд на сжатие денежной ликвидности валют G10 был не настолько очевидным...
Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес..... ...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
Дядюшка Скрудж написав:Валютный безнал показывает формирование устойчивого тренда вверх. Это уже не случайный всплеск. Похоже, что дно мы уже прошли. Через месяц курс доллара 26.60-26.80 грн. мне видится уже реальным. Пришло время закупаться ненужным, фиксировать прибыль и формировать долларовое депо. 12 дней назад скупился по 26.10 грн., позавчера по 26.25 грн. Сегодня планирую закупиться снова по 26.25 грн. Пролонгацию гривнедепо на месяц уже отменяю. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Полугодовые гривнедепо у меня разбиты на мелкие партии с декабря-января до середины июля.
Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.
Как вариант для тех кто не успел купить доллар по 26 еще есть возможность купить криптовалюту на 5% дешевле мировых цен https://btc-trade.com.ua можно даже в кредит с приватки, но выбирать нужно при пополнении: оплата через приват24 комиссия только биржи 2.5% проверено сегодня, вошел на весь кредитный лимит пристегнулся так сказать к запуску ракеты
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 19 чер, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:... так, так..... - ніхто свистка не дав! - навіть, Перес..... ...дійсно, подивимось до кінця тижня, чи це фаль-старт!(але, якщо і так, то Я глибоко сумніваюсь, що ми з таким швидким темпом, впадемо до попередніх "низин" на ЧР)
Я давав свистка ще 2 мicяця поспіль.
...другий раз - сильнішше дмухайте у свисток! - і бажано, ще "контрольний" за тиждень "до"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4