Додано: Вів 19 чер, 2018 20:35

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,35 коп., на торгах вторника упал на 11,74 коп., оказавшись на уровне 26,4464 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 июня с уровней предыдущего закрытия 26,39/26,42 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар слегка понизился до отметки 26,38/26,42, не покидая ее до 11.00, подскочив в указанный час 26,40/26,42 UAH/USD на агрессивных покупках нерезидентов.



Ралли продолжалось до 11.20, подняв цену «американца» до 26,44/26,48 UAH/USD, вынудив регулятор прибегнуть к долларовым интервенциям по 26,46 UAH/USD, которые вернули курс СКВ до 26,43/26,46 UAH/USD.



Интересно отметить, что убедившись в решимости НБУ «не пускать» курс доллара выше, в игру вступили экспортеры, до этого времени придерживавшие валюту, инициировав продажу обязательных 50% внешнеторговой выручки.



Рынок обрел относительную сбалансированность, что позволило сохранит действующие цены доллара на МЕЖБАНКЕ (26,43/26,46 UAH/USD) по сути до самого финиша сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 19 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,43/26,46 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4464 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,77% с 28,0672 UAH/USD до 26,4464 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 июня, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10.



В-третьих, мы связываем вторничный скачок курса доллара на межбанке с «шатуном» под стенами Рады.



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка было очередное расширение гривневой ликвидности о чем дал понять рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 261,7 млн. грн. к отметке 57 440,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, нерезиденты, репатриируя активы на родину, не считаются с действующими курсами, выкупая СКВ даже по запредельным ценам.



Во-вторых, как известно, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо продать на МЕЖБАНКЕ . Так что, в известном смысле спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров. Особенно, после интервенции НБУ, хотя и по высокой цене.



В-третьих, восполнив около 11.25 Киева локальный дефицит СКВ интервенцией, регулятор внес свою лепту в общий рост ликвидности.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью), была снята с повестки дня.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 19 июня вел себя по-разному, демонстрируя разноскоростную динамику роста пары доллар-гривня: до полудня пара росла в цене высоким темпом, совпадающим со скоростью повышения «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , а ближе к полудню, когда НБУ интервенцией «заморозил» курс безналичного «американца», примерно то же самое произошло и с его наличным «родственником».



Полагаю, в послеполуденной «заморозке» темпов роста курса наличного доллара «виновата» не только стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке после 11.27 Киева, но и настроениях потенциальных клиентов «налички», отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. При этом, как в это не раз бывало с наличным рынком, тамошним дилерам было необходимо одновременно угодить потенциальным покупателям СКВ и не допустить падения «приноса» доллара из-за низких цен позиции «спрос».



Кстати, в течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 4,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), офера прибавили 3,0-8,0 коп. (снова лидерство сохранила столица, а компанию ей составил Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды «неформального» наличного «американца» выросли на 8,0-12 коп. (лидировали в росте Киев и Харьков), позиция «предложение» поднялась на 10,0-17,0 коп. (лидировали Харьков и Киев).



В отличие от предыдущей сессии, рынки всех вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, как минимум, позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии.



Дилеры Днепра, столицы и Харькова похвалились прогрессом на этом участке. Полагаю, приличному состоянию оборотов способствовало послеполуденное стремление рынка наличной пары доллар-гривня к стабильности. Кстати, мы снова, не теряя оптимизма, надеемся на экспансию подобного настроения и на ближайшие торги «зеленого» безнала, где «долларовое ралли явно затянулось.



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 июня в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 19 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,28/26,36 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где наблюдался интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка были вынуждены повышать действующие цены, одновременно «отвечая» на клиентский спрос и пытаясь сбалансировать рынок.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня затормозили рост, реагируя на стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Равновесие спроса и предложения на сей раз удалось сохранить, и это обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», что лучше показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 4,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 8,0 коп., позиция «предложение» прибавила 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,280/26,36 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь динамичным ростом обеих позиций, поскольку в таком же тренде двигались и цены «зеленого» безнала.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня повысились с уровней открытия до 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра замедлили рост цен в паре доллар-гривня, реагируя на стабилизацию рынка «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , а также на перемены в настроениях клиентов.



По итогам вторника оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что, полагаю, принесло прогресс на участке ликвидности. Заслужившим по итогам дня «четверку с минусом», обороты улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 4,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 8,0 коп., офера поднялись на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 июня уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., позиция «предложение» просела 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника приходилось ростом действующих цен догонять рынок безналичного «американца», динамично растущего на МЕЖБАНКЕ , а после обеда действовать предельно аккуратно, стремясь с одной стороны не уронить «принос», с другой – «соблазнить потенциальных покупателей «вкусными» ценами оферов, не потеряв при этом баланс спроса и предложения.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшую на излете азиатской сессии мирового рынка forex динамичную коррекцию пары евро-доллар, уронившее ее по состоянию на 12.00 Киева к двухнедельному минимуму $1,1531, из которого пара пыталась выбраться все остальное время.



Этот провал пары евро-доллар «в миру» нашел свое отражение во внутридневной «медвежьей» динамике наличного евро в Днепре. Кроме того, здесь не обошлось без подорожания наличного доллара в течение 19 июня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1629 к отметке $1,1565 констатировав внутридневное его снижение на заметные 64 пункта. На первый взгляд, эта потеря несоразмерна «скромному» внутридневному снижению обеих позиция наличного евро. Однако, повторимся, не будем забывать, что наличный доллар в течение вторника заметно прибавил в цене, отчасти нивелировав реакцию на «медвежий» тренд пары евро-доллар мирового рынка forex.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1622, пара евро-доллар, инициировав рост, уже около 07.00 Киева прикоснулась к отметке $1,1644, тотчас сменив настроение и начав динамичную коррекцию. Последняя около полудня по Киеву уронила евро в «глубокую яму» ($1,1531), из которой пара евро-доллар пыталась долго и трудно выбраться. «Реабилитационное ралли» пару исчерпалось уже около 18.40 Киева, когда евро сумел подняться к $1,1585… Последовавшая «мягкая» коррекция опустила пару в диапазон $1,1567-1,1571, который евро не покидал до 21.18 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро на европейской сессии рынка forex отреагировал снижением на слова М.Драги.



Президент ЕЦБ Марио Драги во вторник дал понять, что ЕЦБ может опять продлить программу покупки облигаций и отсрочить повышение процентных ставок, чтобы компенсировать потрясения в экономике еврозоны, которые отчасти связаны с обострением торговых отношений с США и ростом цен на нефть. На прошлой неделе ЕЦБ изложил планы завершения программы покупки активов к концу года. Драги сказал, что программа покупки облигаций «всегда может быть возобновлена при появлении обстоятельств, которые мы пока не предвидим».



Паре евро-доллар не понравились слова главы ЕЦБ, и она по состоянию на 13.00 Киева упала к $1,1542 по сравнению с $1,1622 на финише 18 июня.



Пара евро-иена на указанное время также просела к ¥126,80 против ¥128,50 на закрытии торгов понедельника.



Доллар торгуется на максимальном уровне с июля прошлого года на угрозах со стороны США ввести новые импортные пошлины против Китая на европейской сессии рынка forex после обеда.



По состоянию на 15.15 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 95,26 пункта.



Курс евро к доллару снижался до $1,1538 за евро с $1,1623 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥109,9 за доллар со ¥110,55 на прошлых торгах.



Инвесторы наблюдают за эскалацией торгового конфликта между США и КНР. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.



Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В пятницу, 15 июня, Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что Китай ответил симметричной мерой.



Курс доллара вырос к корзине валют, поскольку трейдеры реагируют на эскалацию торгового спора США и КНР, который вызывает инфляцию в США из-за более дорогого импорта, увеличивая, таким образом, ожидания повышения процентной ставки Федрезервом.



Во вторник, 19 июня, на торгах в Европе основные валюты ушли в «минус», кроме японской иены. Лидером по снижению стала австралийская валюта.



На 19.30 Киева обзора ее потери по отношению к американскому доллару составляют 0,88%. Единая валюта и британский фунт теряют около 0,6%. Курс пары евро-доллар снижался до $1,1531.



В новостных лентах пишут, что курс евро отреагировал снижением на слова главы ЕЦБ Марио Драги. После заседания ЕЦБ участники рынка очень редко реагируют на его заявления. В данном случае речь идет о возможном продлении программы QE и отсрочке повышения процентных ставок, чтобы компенсировать потрясения в экономике еврозоны, которые частично связаны с обострением торговых отношений с США.



Драги неоднократно говорил в своих выступлениях, что в случае необходимости программа выкупа облигаций QE будет продлена. Думаю, что евро подешевел вместе с другими основными валютами. Минимум 15 июня обновлен. Теперь продавцам в паре евро-доллар открыта дорога к отметке $1,1490.



В целом на планетарном рынке forex, как говорил герой популярной серии анекдотов, «концепция изменилась» - тему роста или снижения аппетитов к риску сменил вопрос «торговых войн».



Протекционизм США вновь занимает первые строчки заголовков СМИ по всему миру, и инвесторов ждут беспокойные дни. Кроме волатильности рынка нефти в преддверии и после встречи ОПЕК+, внимание наблюдателей приковано к обмену «тарифными» ударами США и Китая. И если партнеры США в Европе и Америке выбрали пассивную тактику, Поднебесная предпочитает более активную форму сопротивления. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.



В итоге пострадали как юань, так и сам доллар — но только против иены и франка, защитных валют. Индекс доллара прибавляет благодаря торговым спорам 0.5% во вторник, поднявшись до максимума 11 месяцев. Не стоит забывать, что доллар также рассматривается как защитный актив, прежде всего по отношению к валютам развивающихся стран, а с недавнего времени доллар стал еще и высокодоходной валютой — это уже среди стран G10. Инвесторы используют его в операциях кэрри-трейд.



«Если ситуация продолжит развиваться нынешним образом, больше всего выиграет доллар, - уверен аналитик Commerzbank Лан Нгуен. - Тарифы на импорт скорее всего вызовут скачок инфляции, при этом Федеральная резервная система (ФРС) находится в процессе повышения ставок».



В пятницу, 15 июня, Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что Китай ответил симметричной мерой. Во вторник Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов. Пекин сразу же предупредил о контрмерах.



Торговая война Америки со всем миром способна спровоцировать новый экономический кризис, предупреждают экономисты. Рост тарифов приведет к ускорению инфляции по всему миру, прежде всего в США, что спровоцирует новое повышение процентных ставок ФРС. Это только на руку доллару, доходность которого стала самой высокой в G10.



Китай может обложить пошлинами импорт из США энергоносителей, включая нефти, природного газа и угля. В последнее время поставки американских энергоносителей в Китай росли быстрыми темпами, и в этом сегменте - в отличие от подавляющего большинства остальных секторов - у США наблюдается профицит в торговых отношениях с КНР. В случае зеркальных мер американским производителям нефти и газа может грозить снижение рентабельности. Но издание уверено, особых проблем с поиском новых рынков сбыта у США не будет. В общей сложности в 2017 году Китай импортировал товары из США на $130 миллиардов.



На этом фоне евро переживает трудный период европейской дезинтеграции и слабость проевропейских правительств. Бесконтрольный приток миллионов беженцев из Африки и Азии, которые нарушили размеренный жизненный уклад европейцев, обнажил непродуманную миграционную политику и обернулся усилением национализма, популизма, позиций евроскептиков. Кризис в правящей коалиции Германии возник из-за разногласий вокруг миграционной политики между канцлером Ангелой Меркель и ее союзниками из баварского Христианско-социального союза (ХСС). Председатель ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, как сообщили в выходные СМИ заявил, что больше не может работать с Меркель. Политик призывает в одностороннем порядке ограничить приток беженцев в Германию, несмотря на возражения Меркель.



На этом обострении евро достиг двухнедельного минимума $1,1531 во вторник.



Дополнительно ситуацию усугубил ЕЦБ.



Глава Евроцентробанка Марио Драги призвал к «постепенному» подходу к повышению ставок.

«Евроцентробанк будет последователен в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики», - сказал Драги во вторник, добавив, что рыночные ожидания отвечают целям регулятора изменять ее постепенно.



«Мы останемся терпеливы при определении времени начала повышения процентной ставки и используем поэтапный подход к изменению денежно-кредитной политики в дальнейшем», - сказал Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ в португальском городе Синтра.



Драги акцентировал внимание на росте протекционизма в мире, удорожании нефти. Это способно спровоцировать рост волатильности на финансовых рынках. Драги не считает, что растущая заработная плата автоматические приведет к усилению инфляции потребительских цен, подвергнув сомнению традиционную взаимосвязь между ценовыми показателями и размером заработной платы. Заявление Драги говорят об углублении расхождений в денежно-кредитной политике двух крупнейших мировых банков: ФРС и ЕЦБ.



На прошлой неделе ЕЦБ продлил программу покупки облигаций до конца этого года, шокировав рынки. Это вызвало у евро приступ внезапной слабости: валюта потеряла более двух с половиной центов только за одну сессию.



Недавние данные засвидетельствовали резкое замедление темпов роста экономики еврозоны в текущем году, что оправдывает решение регулятора. Так, в пятницу центральный банк Германии понизил свой прогноз по росту ВВП страны в текущем году, отметив ухудшение перспектив на фоне опасений относительно протекционизма и «увеличения политической неопределенности в некоторых странах еврозоны». Теперь в Bundesbank ожидают, что в текущем году ВВП Германии вырастет на 2%, хотя еще в декабре прогнозировали рост на 2,5%.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», упав в течение 19 июня на 20 пунктов по спросу и потеряв столько же по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера рубля потеряли по 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 10,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 июня по спросу и по предложению потеряли по 20 пунктов.



Как это ни странно выглядит, но корни вторничного, организованного преимущественно нерезидентами «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка, таятся в прошлонедельных мероприятиях системных центробанков мира, общим знаменателем которых станет тренд на изъятие с рынка значительных сумм денежной ликвидности в системных валютах. Речь в первую очередь идет о долларе и евро.

Если раньше рынки emerging markets купались в дешевизне и доступности доллара и евро, нынче эта, извините, халява, потихоньку закрывается. Инвесторы покидают рисковые развивающиеся рынки, несмотря на тамошнее сохранение высокой доходности, возвращаясь на развитые рынки, где обозначился рост ставок центробанков.



Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.



Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.



С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.



С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.

Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - ¥80 трлн. в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.



В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.



Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.



Поэтому наряду с провалом последнего аукциона по размещению ОВГЗ, нынешняя агрессивная скупка СКВ «варягами», по сути, являются индикаторами одной неприятной для рынка Украины тенденции: исхода с него западных игроков, сопровождаемым конвертацией гривни в СКВ. На моменте влияние подобного тренда на настроения межбанка можно характеризовать как временное – нерезиденты скупятся и уйдут, но в остальной, конечно, хорошего мало. Неприятный осадочек останется, который компенсировать бюджетным периодом и «сафари» на гривню если и получится, то очень ненадолго.



Пока, на ближайшую перспективу для валютного рынка, полагаю, наиболее уместным будет хорошо известный алгоритм: «два шага вверх – один вниз», а дальше, во второй половине года будут новые вводные.



Впрочем, Минфин не стал дожидаться июля, а уже во вторник разместил гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 456,3 млн. гривен и валютные бумаги - на $305,1 млн. Напомним, рассчитываться за купленные векселя Минфина счастливым их обладателям придется 20 июня, изымая с рынка гривневую ликвидность и тем самым повышая шансы безналичной пары доллар-гривня на стабилизацию. К подобному сюжеты рынок безналичного «американца» будут также склонять стартовавший бюджетный период, отягощенный финишем квартала и полугодия, а также затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли.



US