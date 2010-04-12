Додано: Вів 19 чер, 2018 21:30

Доллар уходит вверх: тревожные звоночки и что дальше

Доллар продолжает активно дорожать на межбанке. Опасность ситуации заключается не только в росте объемов спроса на валюту на торгах, но и в том, что постепенно на это начинает реагировать наличный рынок. Это чревато двойным негативным эффектом:



Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.



Видимо это уже почувствовал и НБУ, который сегодня был вынужден опять продавать валюту в пределах котировок 26,46 гривен. Именно эти вливания смогли остановить взлет доллара на отметке 26,46 гривен и не дали курсу дойти до 26,50 гривен. Надолго ли хватит желания у НБУ тратить ЗВР на сглаживание скачков курса — покажет время, но «Минфин» прогнозирует и завтра попытки раскачать доллар с целью — выше 26,50 гривен.



Нехваткой валюты сегодня активно пользовались не только спекулянты, игравшие «на повышение», но и сами экспортеры. Им предстоят налоговые платежи и они не против сэкономить за счет роста курса продажи их валюты. Сегодня они откровенно выжидали максимальных котировок и добились своего. По данным ВалКли большинство сделок во вторник прошло в пределах 26,4202-26,4472, что почти на 10 копеек выше, чем еще вчера.



Пока курс растет — время работает на экспортеров и они особо спешить сбрасывать валюту не будут. Негативный для гривны девальвационный настрой очень опасен для нацвалюты и экономики страны.



Даже сегодня (в день бюджетных платежей) экспортеры продавались только тогда, когда курс достигал максимального уровня. Рынок был очень активным — заключено 618 сделок на сумму 443,42 млн долларов, что в полтора раза больше, чем вчерашние объемы операций межбанка