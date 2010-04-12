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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5181518251835184

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:07

Кто сейчас будет продавать валюту?
Или чуть иначе: кто за валюту сейчас будет покупать гривну?

Ситуация держится не на предложении валюты, а на отсутствии гривны.

Скоро предвыборная осень, с демонстрациями "пакращень"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:30

Re: Валютный рынок в контексте

Доллар уходит вверх: тревожные звоночки и что дальше
Доллар продолжает активно дорожать на межбанке. Опасность ситуации заключается не только в росте объемов спроса на валюту на торгах, но и в том, что постепенно на это начинает реагировать наличный рынок. Это чревато двойным негативным эффектом:

Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.

Видимо это уже почувствовал и НБУ, который сегодня был вынужден опять продавать валюту в пределах котировок 26,46 гривен. Именно эти вливания смогли остановить взлет доллара на отметке 26,46 гривен и не дали курсу дойти до 26,50 гривен. Надолго ли хватит желания у НБУ тратить ЗВР на сглаживание скачков курса — покажет время, но «Минфин» прогнозирует и завтра попытки раскачать доллар с целью — выше 26,50 гривен.

Нехваткой валюты сегодня активно пользовались не только спекулянты, игравшие «на повышение», но и сами экспортеры. Им предстоят налоговые платежи и они не против сэкономить за счет роста курса продажи их валюты. Сегодня они откровенно выжидали максимальных котировок и добились своего. По данным ВалКли большинство сделок во вторник прошло в пределах 26,4202-26,4472, что почти на 10 копеек выше, чем еще вчера.

Пока курс растет — время работает на экспортеров и они особо спешить сбрасывать валюту не будут. Негативный для гривны девальвационный настрой очень опасен для нацвалюты и экономики страны.

Даже сегодня (в день бюджетных платежей) экспортеры продавались только тогда, когда курс достигал максимального уровня. Рынок был очень активным — заключено 618 сделок на сумму 443,42 млн долларов, что в полтора раза больше, чем вчерашние объемы операций межбанка
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:46

tea
Уявіть - як на нашу владу дивляться наші закордонні партнери.Ми втрачаємо довіру.Влада думала,що МВФ не докопається до деталей закону.

- LOL!!! Тю на вас! Яка довіра? Про це вже два роки як мова не йде. Вони (влада) вважають що дуже розумні, як тут кажуть - too clever by half.
Тож повторюю ще раз - грошей не буде, до того ще й ринки (EM) капіталу фактично закрились. Робіть висновки шановне панство...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:59

  Долярчик написав:Але ж "ДВАДЦЯТІ ЧИСЛА"!! - КАРЛ!!!
Алекс2006, ауууууу!!! Як же так!))) - вже завтра 20-те число!!!)))

......знов відмазка буде:" ну так олені побігли"?!)))

п. с.
...ще зараз фрази підуть: "... а я знав, но не сказав!"))))

п. с.
Сомик, ви теж виходьте!))) - пишіть: "... та що там тих 15-20коп., через тиждень - відкотимось"!))))

Не совсем понял истерику поста. 20-е числа еще не начались, бакс на МБ вырос АЖ на 4 коп, евро на МБ подешевело, спред в обменках говорит сам за себя. Тут все понятно, что тут обсуждать? Хотя, я был бы не против летнего загончика, оленью ликвидность надо периодически подстригать. Тогда будет меньше топлива, чтобы загнать их зимой к 28, и зима пройдет еще спокойнее для всех.

  Zebra написав:Как вариант для тех кто не успел купить доллар по 26 еще есть возможность купить криптовалюту на 5% дешевле мировых цен
https://btc-trade.com.ua
можно даже в кредит с приватки, но выбирать нужно при пополнении: оплата через приват24
комиссия только биржи 2.5%
проверено сегодня, вошел на весь кредитный лимит
пристегнулся так сказать к запуску ракеты :mrgreen:

Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:01

  Hogtown написав:tea
Уявіть - як на нашу владу дивляться наші закордонні партнери.Ми втрачаємо довіру.Влада думала,що МВФ не докопається до деталей закону.

- LOL!!! Тю на вас! Яка довіра? Про це вже два роки як мова не йде. Вони (влада) вважають що дуже розумні, як тут кажуть - too clever by half.
Тож повторюю ще раз - грошей не буде, до того ще й ринки (EM) капіталу фактично закрились. Робіть висновки шановне панство...

Чому не буде?МВФ висунув вимоги.Поправку можна прийняти в будь-який день,доки працює ВР,а вона працюватиме ще більше місяця.Ціни на газ піднімає НКРЕ.
Нічого неможливого не бачу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:01

  Перес де Куэльяр написав:Доллар уходит вверх: тревожные звоночки и что дальше Доллар продолжает активно дорожать на межбанке. Опасность ситуации заключается не только в росте объемов спроса на валюту на торгах, но и в том, что постепенно на это начинает реагировать наличный рынок. Это чревато двойным негативным эффектом: Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией. Видимо это уже почувствовал и НБУ, который сегодня был вынужден опять продавать валюту в пределах котировок 26,46 гривен. Именно эти вливания смогли остановить взлет доллара на отметке 26,46 гривен и не дали курсу дойти до 26,50 гривен. Надолго ли хватит желания у НБУ тратить ЗВР на сглаживание скачков курса — покажет время, но «Минфин» прогнозирует и завтра попытки раскачать доллар с целью — выше 26,50 гривен. Нехваткой валюты сегодня активно пользовались не только спекулянты, игравшие «на повышение», но и сами экспортеры. Им предстоят налоговые платежи и они не против сэкономить за счет роста курса продажи их валюты. Сегодня они откровенно выжидали максимальных котировок и добились своего. По данным ВалКли большинство сделок во вторник прошло в пределах 26,4202-26,4472, что почти на 10 копеек выше, чем еще вчера. Пока курс растет — время работает на экспортеров и они особо спешить сбрасывать валюту не будут. Негативный для гривны девальвационный настрой очень опасен для нацвалюты и экономики страны. Даже сегодня (в день бюджетных платежей) экспортеры продавались только тогда, когда курс достигал максимального уровня. Рынок был очень активным — заключено 618 сделок на сумму 443,42 млн долларов, что в полтора раза больше, чем вчерашние объемы операций межбанка

ничего тревожного нет. Доллар дорожает повсюду, и по отношению к валютам, сырьевым и фондовым рынкам. Одно у нас радует, с нала бакс перетекает на межбанк. Хотя, это подтверждение двух вещей: 1- сдают последнее; 2- покупателей-любителей в ближайшем будущем не предвидеться
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:10

  Alex2006 написав:спред в обменках говорит сам за себя.

вот как раз спред и пугает. Нижние границы очень бодро сегодня подтянулись вверх. Не страшный спред, это 26.05 - 26.40, но никак не 26.25 - 26.40
по крайней мере такие уровни по зеленому сегодня наблюдал в Киеве после работы, возвращаясь домой. :?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:27

  Alex2006 написав:Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?

Я с баксом не влетал уже давным давно. Покупка по 28 была оттянутой, после продажи товара по 28+ и уже ждать дальше было нельзя.

А по поводу криптовалюты, я лишь информирую, в гривне она достигла годового дна и днем сегодня еще никак не реагировала на рост курса. В любом случае каждый решает для себя во что инвестировать. Но любой ликвидный актив с дисконтом это всегда интересно. Особенно когда нужно избавляться от гривны.
Zebra
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