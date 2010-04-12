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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5182518351845185

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:10

ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлень: 1477
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