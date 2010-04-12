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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:10
ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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