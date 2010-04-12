і як виявилось, вони проживають в одному під'їзді...
Долярчик написав:.. на сьогодні маємо: одного форумчанина, що злився:
Kalina написав:Привет друзья. Слился по 26-35. Ждемс.
.... і одного, що відкупився(і ще буде....)
Дядюшка Скрудж написав:Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.
Інкогніто написав:і як виявилось, вони проживають в одному під'їзді...
Долярчик написав:.. на сьогодні маємо: одного форумчанина, що злився:
Kalina написав:Привет друзья. Слился по 26-35. Ждемс.
.... і одного, що відкупився(і ще буде....)
Дядюшка Скрудж написав:Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.
И кто теперь будет утверждать, что курс $ сейчас растёт от того, что люди покупают бакс для отпуска в Турцию - Египет? И пусть этот график прошлого года, но тем не менее он показывает сезонность скупки - продажи валюты украинцами Версия: выходят нерезы из ОВГЗ и подняли волну Это кратковременно, а затем заробитчане перекроют своими переводами с Польши спрос нае бакс. Курс $ упадёт еще до сентября до 26.хх по крайней мере