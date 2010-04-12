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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5183518451855186>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:10

ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 05:48

Re: Валютный рынок в контексте

і як виявилось, вони проживають в одному під'їзді... :)
Долярчик написав:.. на сьогодні маємо: одного форумчанина, що злився:

  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


.... і одного, що відкупився(і ще буде....)
  Дядюшка Скрудж написав:Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:18

  Інкогніто написав:і як виявилось, вони проживають в одному під'їзді... :)
Долярчик написав:.. на сьогодні маємо: одного форумчанина, що злився:

  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


.... і одного, що відкупився(і ще буде....)
  Дядюшка Скрудж написав:Сегодня закупиться по 26.25 не успел (спать меньше надо было), после обеда закупился по 26.35, под вечер докупил остатки по 26.40 грн. Завтра заканчивается очередное гривнедепо, буду забирать и закупать ненужный по чем отдадут. Откуп и фиксация прибыли идет полным ходом, аж пыль столбом. Не стоит быть слишком балованным и ждать доллар по 26 грн.


А размножаются в разных...Домах.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:54

Re: Валютный рынок в контексте

И кто теперь будет утверждать, что курс $ сейчас растёт от того, что люди покупают бакс для отпуска в Турцию - Египет? И пусть этот график прошлого года, но тем не менее он показывает сезонность скупки - продажи валюты украинцами
Версия: выходят нерезы из ОВГЗ и подняли волну
Это кратковременно, а затем заробитчане перекроют своими переводами с Польши спрос нае бакс. Курс $ упадёт еще до сентября до 26.хх по крайней мере

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:17

заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:37

  Любопытный написав:
  Alex2006 написав:спред в обменках говорит сам за себя.

вот как раз спред и пугает. Нижние границы очень бодро сегодня подтянулись вверх. Не страшный спред, это 26.05 - 26.40, но никак не 26.25 - 26.40
по крайней мере такие уровни по зеленому сегодня наблюдал в Киеве после работы, возвращаясь домой. :?

Не в том дело, нижняя граница спреда равна недавнему курсу продажи бакса. Это говорит о следующей стратегии загонял:
1. Аккумулируем бакс (попутно получаем гривну по 26.15-26.25)
2. Рисуем рост спредами 26.20-26.45

Далее есть 2 варианта:
3. а) Олени повелись, погнали скупать бакс, существенно повысились обороты напаривания бакса (ведь именно при "резком" росте олени в панике бегут лучше всего и берут много) и, соответственно, прибыль.
3. б) Олени не повелись, гривну вымыли по 26.25, курсы вернули назад к 26.05-26.25.

Как видим, для загонял риска мало, т.к. даже при неудачном загончике они все равно не в убытке, ведь скупают не дороже недавнего курса получения гривны. Еще и попутно кого-то да постригут по 26.45 и тогда можно будет подержать 26.25 на скупке подольше.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:13

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Банки ПУМБ ,Агріколь 30/
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:33

  75stasstas75 написав:заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.

вопрос не в наименовании валюты а общей ее массе, то есть наличии СКВ в обороте, в предложении и спросе на рынке.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:34

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Банки ПУМБ ,Агріколь 30/

мы начнем 2630/2638
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:36

  kharkov_val написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Банки ПУМБ ,Агріколь 30/

мы начнем 2630/2638

Запорожье повы открылись широко 26,20-26,38
курс огурцов поднялся с 3 до 5
абрикос от 4х
тепло, хорошо...
edvardd
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