ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:10
ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 20 чер, 2018 05:48
Re: Валютный рынок в контексте
і як виявилось, вони проживають в одному під'їзді...
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:18
А размножаются в разных...Домах.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:54
Re: Валютный рынок в контексте
И кто теперь будет утверждать, что курс $ сейчас растёт от того, что люди покупают бакс для отпуска в Турцию - Египет? И пусть этот график прошлого года, но тем не менее он показывает сезонность скупки - продажи валюты украинцами
Версия: выходят нерезы из ОВГЗ и подняли волну
Это кратковременно, а затем заробитчане перекроют своими переводами с Польши спрос нае бакс. Курс $ упадёт еще до сентября до 26.хх по крайней мере
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:17
заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:37
Не в том дело, нижняя граница спреда равна недавнему курсу продажи бакса. Это говорит о следующей стратегии загонял:
1. Аккумулируем бакс (попутно получаем гривну по 26.15-26.25)
2. Рисуем рост спредами 26.20-26.45
Далее есть 2 варианта:
3. а) Олени повелись, погнали скупать бакс, существенно повысились обороты напаривания бакса (ведь именно при "резком" росте олени в панике бегут лучше всего и берут много) и, соответственно, прибыль.
3. б) Олени не повелись, гривну вымыли по 26.25, курсы вернули назад к 26.05-26.25.
Как видим, для загонял риска мало, т.к. даже при неудачном загончике они все равно не в убытке, ведь скупают не дороже недавнего курса получения гривны. Еще и попутно кого-то да постригут по 26.45 и тогда можно будет подержать 26.25 на скупке подольше.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:13
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове. Банки ПУМБ ,Агріколь 30/
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:33
вопрос не в наименовании валюты а общей ее массе, то есть наличии СКВ в обороте, в предложении и спросе на рынке.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:34
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:36
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