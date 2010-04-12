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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51855186518751885189>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:26

kharkov_val Харьков традиционно дороже, спекулянты :lol: :lol: :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:27

Привет из Днепра-2

Однако у межбанка было свое мнение по этому поводу, и около 10.24 котировки доллара выросли к 26,45/26,48 UAH/USD. «Начали среду с роста и надеясь на благосклонность регулятора. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:29

  75stasstas75 написав:заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.

тогда заробитчане из раши персылают баксы

но Охрименко утверждает, что это заробитчане завалили Украину баксом.

Лично я тоже в этом сомневаюсь. Рублями да, но не валютой. А тем более из Польши. Там у них злотые. На евро вроде не собираются переходить. Тогда откуда этот миф, ЧТО ЗАРОБИТЧАНЕ ВЛИЯЮТ НА КУРС БАКСА В СТОРОНУ ЕГО ПАДЕНИЯ, ЗАЛИВАЯ ВАЛЮТОЙ УКРАИНУ ЛЕТОМ?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 чер, 2018 09:36, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:32

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.


так везде Охрименко говорит


Может дело в заробитчанах но с другой стороны. Заблокировали платежную систему Тайм - а ей пользовались для переводов из рашки
Заблокировали 15 июня
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 20 чер, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:32

  Alex2006 написав:Не в том дело, нижняя граница спреда равна недавнему курсу продажи бакса. Это говорит о следующей стратегии загонял:
1. Аккумулируем бакс (попутно получаем гривну по 26.15-26.25)
2. Рисуем рост спредами 26.20-26.45

Далее есть 2 варианта:
3. а) Олени повелись, погнали скупать бакс, существенно повысились обороты напаривания бакса (ведь именно при "резком" росте олени в панике бегут лучше всего и берут много) и, соответственно, прибыль.
3. б) Олени не повелись, гривну вымыли по 26.25, курсы вернули назад к 26.05-26.25.

Как видим, для загонял риска мало, т.к. даже при неудачном загончике они все равно не в убытке, ведь скупают не дороже недавнего курса получения гривны. Еще и попутно кого-то да постригут по 26.45 и тогда можно будет подержать 26.25 на скупке подольше.


Феерический бред. Вы понятия не имеете, как это все работает. И Ваша фраза "для загонял риска мало", т.е. Вы хотите сказать, что обменки никогда не бывают в минусе... показывает полное незнание темы. Лучше молчите. "Рыбы засмеют" (с. "Приключения капитана Врунгеля")
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:38

Привет из Днепра-3

К 10.34 котировки доллара на межбанке, продолжая рост, оказались на отметке 26,48/26,50 UAH/USD.

Дата: 20 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,33/26,38-40 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45

Re: Валютный рынок в контексте

....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47

Привет из Днепра-4

Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.

Дата: 20 июня 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,32/26,40 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).

На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).

На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47

  Долярчик написав:....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа

Не хвилюйтесь.Не Ви один з гривнею.Он Юрій61 каже,що заробітчани завалять країну валютою. :mrgreen:
Каже - чекатиму 25.95. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:48

Yuri_61 С Польши пересылают доллары в основном.
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