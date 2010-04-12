Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47

Привет из Днепра-4



Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.



Дата: 20 июня 2018 г. на 10.41

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,32/26,40 UAH/USD

€ 30,75/30,90 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



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