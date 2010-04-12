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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:26
kharkov_val Харьков традиционно дороже, спекулянты
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:27
Привет из Днепра-2
Однако у межбанка было свое мнение по этому поводу, и около 10.24 котировки доллара выросли к 26,45/26,48 UAH/USD. «Начали среду с роста и надеясь на благосклонность регулятора. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:29
тогда заробитчане из раши персылают баксы
но Охрименко утверждает, что это заробитчане завалили Украину баксом.
Лично я тоже в этом сомневаюсь. Рублями да, но не валютой. А тем более из Польши. Там у них злотые. На евро вроде не собираются переходить. Тогда откуда этот миф, ЧТО ЗАРОБИТЧАНЕ ВЛИЯЮТ НА КУРС БАКСА В СТОРОНУ ЕГО ПАДЕНИЯ, ЗАЛИВАЯ ВАЛЮТОЙ УКРАИНУ ЛЕТОМ?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 чер, 2018 09:36, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:32
Может дело в заробитчанах но с другой стороны. Заблокировали платежную систему Тайм - а ей пользовались для переводов из рашки
Заблокировали 15 июня
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 20 чер, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:32
Феерический бред. Вы понятия не имеете, как это все работает. И Ваша фраза "для загонял риска мало", т.е. Вы хотите сказать, что обменки никогда не бывают в минусе... показывает полное незнание темы. Лучше молчите. "Рыбы засмеют" (с. "Приключения капитана Врунгеля")
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:38
Привет из Днепра-3
К 10.34 котировки доллара на межбанке, продолжая рост, оказались на отметке 26,48/26,50 UAH/USD.
Дата: 20 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,33/26,38-40 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45
Re: Валютный рынок в контексте
....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47
Привет из Днепра-4
Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.
Дата: 20 июня 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,32/26,40 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47
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