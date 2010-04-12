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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5186518751885189>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:48

  kharkov_val написав:2635/2645

Як з приносом у вас справи?Чи тiльки виносять.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 чер, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:48

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:заробитчане с Польши вообще то либо злотые либо евро переводят, очень редко баксы, но это так, к слову.

тогда заробитчане из раши персылают баксы

но Охрименко утверждает, что это заробитчане завалили Украину баксом.

Лично я тоже в этом сомневаюсь. Рублями да, но не валютой. А тем более из Польши. Там у них злотые. На евро вроде не собираются переходить. Тогда откуда этот миф, ЧТО ЗАРОБИТЧАНЕ ВЛИЯЮТ НА КУРС БАКСА В СТОРОНУ ЕГО ПАДЕНИЯ, ЗАЛИВАЯ ВАЛЮТОЙ УКРАИНУ ЛЕТОМ?
Не люблю Охрименко, но здесь он прав. При чем здесь злотые или рубли?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:50

  Долярчик написав:....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)

А звідки ця інфа про депозити? І який їх об'єм щоб бути аж таким фактором впливу?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

Я думаю не стоит говорить что кто то наличные доллар качает, его рост связан исключительно с ростом межбанка. Нужно искать причины почему растет безнальный доллар. Кто то выбросил большие суммы гривны или плохие новости относительно экономики.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:57

мне почему-то кажецо, что заробитчане все же доллары/евро везут. Но наверняка не знаю
Я бы доллары вез :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:58

  otg написав:Я думаю не стоит говорить что кто то наличные доллар качает, его рост связан исключительно с ростом межбанка. Нужно искать причины почему растет безнальный доллар. Кто то выбросил большие суммы гривны или плохие новости относительно экономики.

потому что так захотел НБУ!
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00

  Долярчик написав:....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)

Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і 8)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:05

Re: Валютный рынок в контексте

Как вам такое (на минфине):
Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.

https://minfin.com.ua/2018/06/19/34019577/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09

  baran написав:потому что так захотел НБУ!
Т.е Вы считаете что НБУ намерено вливает гривневую массу дабы поднять курс? А зачем ему это?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09

Yuri_61
Готівка зараз не може піти вище міжбанку, палива нема, а якщо піде, то можна сміло використовувати для зливу цей момент.
twin
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