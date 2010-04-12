Як з приносом у вас справи?Чи тiльки виносять.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:48
Як з приносом у вас справи?Чи тiльки виносять.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 чер, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:48
Не люблю Охрименко, но здесь он прав. При чем здесь злотые или рубли?
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:50
А звідки ця інфа про депозити? І який їх об'єм щоб бути аж таким фактором впливу?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:56
Re: Валютный рынок в контексте
Я думаю не стоит говорить что кто то наличные доллар качает, его рост связан исключительно с ростом межбанка. Нужно искать причины почему растет безнальный доллар. Кто то выбросил большие суммы гривны или плохие новости относительно экономики.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:57
мне почему-то кажецо, что заробитчане все же доллары/евро везут. Но наверняка не знаю
Я бы доллары вез
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:58
потому что так захотел НБУ!
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00
Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:05
Re: Валютный рынок в контексте
Как вам такое (на минфине):
Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09
Yuri_61
Готівка зараз не може піти вище міжбанку, палива нема, а якщо піде, то можна сміло використовувати для зливу цей момент.
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