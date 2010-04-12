RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5186518751885189

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:10

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64883
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:11

  Yuri_61 написав:Как вам такое (на минфине):
Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.

https://minfin.com.ua/2018/06/19/34019577/
Вообще то это странная ситуация когда наличный доллар дешевле межбанка. Вполне логично скупать на нем доллары и перекидывать на межбанк. Я и так удивляюсь как такая ситуация могла продержаться такое долгое время. Но боюсь что все таки не в этом проблема. Безнал тянет нал, а не наоборот.
otg
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:16

  twin написав:
Готівка зараз не може піти вище міжбанку.

Може.На зростаючому тренді курс продажу на готівці має бути не нижче,аніж курс продажу на міжбанку.
Наприклад,зараз курс продажу на міжбанку 26.50,то на готівці міг би бути не нижче,аніж 26.50.
Теоретично сьогодні до такого курса продажу може дійти Гагарін.Та навіть і курс в Дніпрі може дійти до 26.50 на продаж.
Вже А-банк поставив курс купівлі 26.35.Вчора найвищий курс купівлі був 26.31.
tea
 
Повідомлень: 14425
З нами з: 15.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:18

  otg написав:
  baran написав:потому что так захотел НБУ!
Т.е Вы считаете что НБУ намерено вливает гривневую массу дабы поднять курс? А зачем ему это?

я считаю, что у НБУ сейчас настолько много рычагов влияния на курс, что остальными вариациями можно пренебречь
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 12.08.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:22

На минулому тижнI якось мене насторожило багато заяв вiд Якова Смолiя ,до цього мовчав, i чути небуло ,писав тодI я , десь хочуть нас надурити , так ось воно панове де.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 06.01.17
Подякував: 518 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:22

  otg написав:
  Yuri_61 написав:Как вам такое (на минфине):
Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и становится сам одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбалансов на валютном рынке. Пока спекулянты скупают валюту через обменки и продают ее дороже на межбанке, но опыт показывает — как только «раскачегаривается» наличный рынок — он сам очень быстро уйдет выше межбанка. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией.

https://minfin.com.ua/2018/06/19/34019577/
Вообще то это странная ситуация когда наличный доллар дешевле межбанка. Вполне логично скупать на нем доллары и перекидывать на межбанк. Я и так удивляюсь как такая ситуация могла продержаться такое долгое время. Но боюсь что все таки не в этом проблема. Безнал тянет нал, а не наоборот.


Тянуть-то он, может, и тянет, но гривневая ликвидность (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), держит курс "зеленого" кэша на коротком поводке. При участии переводов СКВ из-за границы.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64883
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:26

Привет из Днепра-6

Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64883
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк прет, заначка радуется.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5864
З нами з: 21.09.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:36

  baran написав:
  otg написав:
  baran написав:потому что так захотел НБУ!
Т.е Вы считаете что НБУ намерено вливает гривневую массу дабы поднять курс? А зачем ему это?

я считаю, что у НБУ сейчас настолько много рычагов влияния на курс, что остальными вариациями можно пренебречь
Ну все таки он не всесилен. Но вопрос остался. Если так, зачем это ему?
otg
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5186518751885189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1237, 1238, 1239
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12381 1360846
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 10:24
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6280 1329871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 13:06
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13515)
20.06.2018 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.