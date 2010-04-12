Додано: Сер 20 чер, 2018 10:26

Привет из Днепра-6



Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.



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