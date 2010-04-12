Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:10
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:11
Вообще то это странная ситуация когда наличный доллар дешевле межбанка. Вполне логично скупать на нем доллары и перекидывать на межбанк. Я и так удивляюсь как такая ситуация могла продержаться такое долгое время. Но боюсь что все таки не в этом проблема. Безнал тянет нал, а не наоборот.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:16
Може.На зростаючому тренді курс продажу на готівці має бути не нижче,аніж курс продажу на міжбанку.
Наприклад,зараз курс продажу на міжбанку 26.50,то на готівці міг би бути не нижче,аніж 26.50.
Теоретично сьогодні до такого курса продажу може дійти Гагарін.Та навіть і курс в Дніпрі може дійти до 26.50 на продаж.
Вже А-банк поставив курс купівлі 26.35.Вчора найвищий курс купівлі був 26.31.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:18
я считаю, что у НБУ сейчас настолько много рычагов влияния на курс, что остальными вариациями можно пренебречь
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:22
На минулому тижнI якось мене насторожило багато заяв вiд Якова Смолiя ,до цього мовчав, i чути небуло ,писав тодI я , десь хочуть нас надурити , так ось воно панове де.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:22
Тянуть-то он, может, и тянет, но гривневая ликвидность (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), держит курс "зеленого" кэша на коротком поводке. При участии переводов СКВ из-за границы.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:26
Привет из Днепра-6
Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Межбанк прет, заначка радуется.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:36
Ну все таки он не всесилен. Но вопрос остался. Если так, зачем это ему?
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