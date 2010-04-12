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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:09
otg написав:
Ну так объясни те почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Избытка гривни нет.
Есть дефицит валюты.
Когда появится избыток гривны - ракета выйдет на около-световую скорость.
А сейчас - это так себе, прогревание мотора
Всё IMHO
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:10
twin написав: tea написав:
На міжбанку вже тиждень попит переважає пропозицію.А експерти пишуть,що спекулянти з готівки,де курс нижчий,перекидають долари на міжбанк,де курс вищий.
Тим часом на Міняйлі попит /пропозиція 60/40,почали з"являтись оголошення з купівлею по 26.34 і зникати оголошення з продажем нижче 26.35.
От коли готівка переплюне міжбанк можна робити висновки, а поки вона нижча.
Тренд сьогодні очевидний.Міжбанк поки що додав 5 копійок,а готівка зранку додала більше.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11
Yuri_61
Тут більше на думку приходе 16-й, коли з 24,70 пішли на 25,15(20) потім була корекція на 24,90 але дуже коротка...
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:12
Вкладчик1234 написав: otg написав:
Ну так объясни те почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Избытка гривни нет.
Есть дефицит валюты.
Когда появится избыток гривны - ракета выйдет на около-световую скорость.
А сейчас - это так себе, прогревание мотора
Ну если количество гривны превышает количество валюты это и есть избыток.
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:14
Вам смішно,а Юрій на очах втрачає прибуток.Здав у березні 150 доларів по 26.40,думав піймати дно і купити по 25.95,щоб "на пиво" заробити.Але щось пішло не так.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15
twin написав: Перес де Куэльяр написав:
На минулому тижнI якось мене насторожило багато заяв вiд Якова Смолiя ,до цього мовчав, i чути небуло ,писав тодI я , десь хочуть нас надурити , так ось воно панове де.*Відправлено з Чату
Які саме заяви? Я пам"ятаю одну, ще давніше заявив, що гривня занадто укріпилась...Валютный рынок в контексте
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:16
twin написав: Долярчик написав:
....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)
Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і
А чому перша, а не остання? Які події мають відбутися?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:16
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:17
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:18
Долярчик написав:
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.
Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.
Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест
Всё IMHO
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