RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51895190519151925193>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:09

  otg написав:Ну так объясни те почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?

Избытка гривни нет.
Есть дефицит валюты.

Когда появится избыток гривны - ракета выйдет на около-световую скорость.

А сейчас - это так себе, прогревание мотора
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3656 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:10

  twin написав:
  tea написав:На міжбанку вже тиждень попит переважає пропозицію.А експерти пишуть,що спекулянти з готівки,де курс нижчий,перекидають долари на міжбанк,де курс вищий.
Тим часом на Міняйлі попит /пропозиція 60/40,почали з"являтись оголошення з купівлею по 26.34 і зникати оголошення з продажем нижче 26.35.

От коли готівка переплюне міжбанк можна робити висновки, а поки вона нижча.

Тренд сьогодні очевидний.Міжбанк поки що додав 5 копійок,а готівка зранку додала більше.
tea
 
Повідомлень: 14429
З нами з: 15.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11

Yuri_61
Тут більше на думку приходе 16-й, коли з 24,70 пішли на 25,15(20) потім була корекція на 24,90 але дуже коротка...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 19.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  otg написав:Ну так объясни те почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?

Избытка гривни нет.
Есть дефицит валюты.

Когда появится избыток гривны - ракета выйдет на около-световую скорость.

А сейчас - это так себе, прогревание мотора
Ну если количество гривны превышает количество валюты это и есть избыток.
otg
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:14

  twin написав:
  tea написав:
  Yuri_61 написав:111

Юрій почав нервувати,руки не слухаються,кнопають по клавішах нервово.

:lol: :lol:

Вам смішно,а Юрій на очах втрачає прибуток.Здав у березні 150 доларів по 26.40,думав піймати дно і купити по 25.95,щоб "на пиво" заробити.Але щось пішло не так. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14429
З нами з: 15.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:На минулому тижнI якось мене насторожило багато заяв вiд Якова Смолiя ,до цього мовчав, i чути небуло ,писав тодI я , десь хочуть нас надурити , так ось воно панове де.

*Відправлено з Чату

Які саме заяви? Я пам"ятаю одну, ще давніше заявив, що гривня занадто укріпилась...Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 06.01.17
Подякував: 519 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:16

  twin написав:
  Долярчик написав:....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)

Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і 8)

А чому перша, а не остання? Які події мають відбутися?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:16

Re: Валютный рынок в контексте

... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:17

  Yuri_61 написав:Без паники
Зображення

Юрій думкою багатіє.(с) :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14429
З нами з: 15.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:18

  Долярчик написав:... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))

Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.

Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.

Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3656 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 51895190519151925193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, starsn, swodnix і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1237, 1238, 1239
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12382 1361037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 12:17
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6281 1329923
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 11:35
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57091)
20.06.2018 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.