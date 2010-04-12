RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5190519151925193>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:22

  Долярчик написав:... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))

ееееххх ,відкупились ?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 06.01.17
Подякував: 519 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:26

Привет из Днепра-7

К полудню, на 12.00 котировки доллара на более спокойном, чем накануне, межбанке немного понизились (26,485/26,510 UAH/USD), реагируя на возобновившиеся продажи «американца».

Спустя четверть часа курс доллара заметно понизился, оказавшись в указанное время н цифре 26,48/26,50 UAH/USD.

Главная причина коррекции – регулятор, как и накануне появившийся на рынке около полудня и «заливший» с платформы Matching до $10,0 млн. (вчерашняя порция) по более высокой (26,50 UAH/USD), чем во вторник цене.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже вялого рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.

По состоянию на 12.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.

Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.

Дата: 20 июня 2018 г. на 12.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,35/26,45 UAH/USD
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64895
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:30

  kreuz написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)

Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і 8)

А чому перша, а не остання? Які події мають відбутися?

Дуже прості, тривалі вихідні після яких зайде трохи більше валюти, кінець кварталу (півріччя) всі страються зробити розрахунки, ну і просто липень)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 19.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:32

otg
Ну так объясните почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Вот пристали :D Много игроков с разными средствами, целями, возможностями...+ НБУ и во благо Родины поработать надо: налоги платить, о бюджете не забывать...Вы так обрисовывайте типа два игрока в карты сели перекинуться, ....
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 12.08.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:38

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))

ееееххх ,відкупились ?

... ні, сиджу на депо "вільні кошти"(де можу коли схочу забрати) і чекаю з моря погоди))
п. с.
.... вже так чекав зимою, щоб злитись і....... результат: паряться ті долярчики зараз на депо в Ощаді до вересня))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41

  Alex2006 написав:Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?


Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Тайны мира с Анной Чапман. Эзотерика обогащения с капитаном Либо.
Докладываю.
В дурацкий теханализ не верю. Аналитика - наукообразный обман. Статистика - манипуляция. Только свои пять органов чувств и наставление из космоса.
Как каждый добропорядочный гражданин начинаю свой день с утренней зарядки, чашки кофе и просмотра новостей. Открываю и файненс.уа.
Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH.
Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11. :shock:
Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ...
Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ...
И ведь это вечный актив, обреченный только на рост!
Удивительное рядом с нами.
Невидимая рука рынка.
Но вы всегда старайтесь её разглядеть.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6400
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43

  baran написав:otg
Ну так объясните почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Вот пристали :D Много игроков с разными средствами, целями, возможностями...+ НБУ и во благо Родины поработать надо: налоги платить, о бюджете не забывать...Вы так обрисовывайте типа два игрока в карты сели перекинуться, ....
Я не пристал. Просто хочу понять для себя Сколько объективного и субъективного в подобных колебаниях.
otg
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:51

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))

Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.

Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.

Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест

...а Я так і буду робити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:52

  Перес де Куэльяр написав:ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.

*Відправлено з Чату


Считаю, что вчера надо было брать Раду в свои руки.
Она уже полностью утратила свою легитимность, предав обещания, данные Майдану.
Охренеть, члены фракции президента за бабки разрабатывают и пропихивают законы по заявкам из-за рубежа. А генпрокурор с подачи президента наезжает не на депутатов-госизменников, а на разоблачивших их НАБУ и ФБР.
В шею или в тюрьму их всех. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6400
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57

  Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))

... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))

п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))

Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.

Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.

Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест

...а Я так і буду робити!

Ви ж тіко скажіть, коли це станеться, щоб і ми змогли повторити Ваші успіхи. Доречі, а на яких саме вільних коштах сидите, де і під який %?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5190519151925193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, pirat-d, starsn, tea і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1237, 1238, 1239
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12382 1361037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 12:17
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6281 1329922
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 11:35
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57091)
20.06.2018 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.