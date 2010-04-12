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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:22
Долярчик написав:
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
ееееххх ,відкупились ?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:26
Привет из Днепра-7
К полудню, на 12.00 котировки доллара на более спокойном, чем накануне, межбанке немного понизились (26,485/26,510 UAH/USD), реагируя на возобновившиеся продажи «американца».
Спустя четверть часа курс доллара заметно понизился, оказавшись в указанное время н цифре 26,48/26,50 UAH/USD.
Главная причина коррекции – регулятор, как и накануне появившийся на рынке около полудня и «заливший» с платформы Matching до $10,0 млн. (вчерашняя порция) по более высокой (26,50 UAH/USD), чем во вторник цене.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже вялого рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.
По состоянию на 12.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.
Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.
Дата: 20 июня 2018 г. на 12.06
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,35/26,45 UAH/USD
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
US
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:30
kreuz написав: twin написав: Долярчик написав:
....одне прикро, що чим більше підемо вгору, тим все меше шансів побачити 25,99 цього літа
(а там, вже з другої половини наступного місяця, курсу не дадуть просісти, бо почнуть закінчуватись гривневі депо у "всебачущих", які знали, що треба здати доляр до кінця січня, а не чекати 29 чи 30!)
Не панікуйте, перша декада липня розставить всі крапки над і
А чому перша, а не остання? Які події мають відбутися?
Дуже прості, тривалі вихідні після яких зайде трохи більше валюти, кінець кварталу (півріччя) всі страються зробити розрахунки, ну і просто липень)
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:32
otg
Ну так объясните почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Вот пристали
Много игроков с разными средствами, целями, возможностями...+ НБУ и во благо Родины поработать надо: налоги платить, о бюджете не забывать...Вы так обрисовывайте типа два игрока в карты сели перекинуться, ....
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:38
Перес де Куэльяр написав: Долярчик написав:
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
ееееххх ,відкупились ?
... ні, сиджу на депо "вільні кошти"(де можу коли схочу забрати) і чекаю з моря погоди))
п. с.
.... вже так чекав зимою, щоб злитись і....... результат: паряться ті долярчики зараз на депо в Ощаді до вересня))
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41
Alex2006 написав:
Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Тайны мира с Анной Чапман. Эзотерика обогащения с капитаном Либо.
Докладываю.
В дурацкий теханализ не верю. Аналитика - наукообразный обман. Статистика - манипуляция. Только свои пять органов чувств и наставление из космоса.
Как каждый добропорядочный гражданин начинаю свой день с утренней зарядки, чашки кофе и просмотра новостей. Открываю и файненс.уа.
Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH.
Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11.
Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ...
Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ...
И ведь это вечный актив, обреченный только на рост!
Удивительное рядом с нами.
Невидимая рука рынка.
Но вы всегда старайтесь её разглядеть.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43
baran написав:otg
Ну так объясните почему не зарабатывают постоянно, а бывают периоды со стабильным курсом? и второй вопрос Каким образом? Сколько надо выбросить гривны что б так качнуть курс?
Вот пристали
Много игроков с разными средствами, целями, возможностями...+ НБУ и во благо Родины поработать надо: налоги платить, о бюджете не забывать...Вы так обрисовывайте типа два игрока в карты сели перекинуться, ....
Я не пристал. Просто хочу понять для себя Сколько объективного и субъективного в подобных колебаниях.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:51
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.
Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест
...а Я так і буду робити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:52
Перес де Куэльяр написав:
ШахтарI завтра продовжать протест пiд ВР , щоб вiддали зароблене 761млн. гривень Частково цi кошти пiдуть на готiвковий валютний ринок з часом, якщо дотиснуть.*Відправлено з Чату
Считаю, что вчера надо было брать Раду в свои руки.
Она уже полностью утратила свою легитимность, предав обещания, данные Майдану.
Охренеть, члены фракции президента за бабки разрабатывают и пропихивают законы по заявкам из-за рубежа. А генпрокурор с подачи президента наезжает не на депутатов-госизменников, а на разоблачивших их НАБУ и ФБР.
В шею или в тюрьму их всех.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57
Долярчик написав: Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
... еееехххххх, як гілка оживляється, коли йде рух вверх, чи вниз по доляру))) - а так, то вас за вуха не притянеш сюди і слова з вас не вичавиш!)))
... а Я ще раз нагадую, що ми ВСТУПИЛИ ВЖЕ В 20-ті числа!!!!
... і що та теорія з "20-ми числами" летить в драбадан, як п'яний по сходах до низу!)))
п. с.
....і де ж той Сомик ходить?))
Этот фактор есть.
Просто другие факторы (против гривны) накопились и перевесили этот с лихвой.
Кстати, подтверждается версия, что циклы сместились на 1-2 месяца раньше.
Некоторые ждали "скорого зеленого поезда" в августе, а он отправился раньше!.Думаю будет ещё микро-коррекция, на которой нужно откупать по любой цене.
А потом - долгий путь на Эверест
...а Я так і буду робити!
Ви ж тіко скажіть, коли це станеться, щоб і ми змогли повторити Ваші успіхи. Доречі, а на яких саме вільних коштах сидите, де і під який %?
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