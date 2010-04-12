Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41

Alex2006 написав: Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения? Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Тайны мира с Анной Чапман. Эзотерика обогащения с капитаном Либо.Докладываю.В дурацкий теханализ не верю. Аналитика - наукообразный обман. Статистика - манипуляция. Только свои пять органов чувств и наставление из космоса.Как каждый добропорядочный гражданин начинаю свой день с утренней зарядки, чашки кофе и просмотра новостей. Открываю и файненс.уа.Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH.Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11.Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ...Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ...И ведь это вечный актив, обреченный только на рост!Удивительное рядом с нами.Невидимая рука рынка.Но вы всегда старайтесь её разглядеть.