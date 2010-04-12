Додано: Сер 20 чер, 2018 12:02

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось сжатие ликвидности.



Об этом поведал заметно, с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 57 440,7 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды, намекая на выросшую вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Полагаю, не последнюю роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение Минфином своих гривневых ОВГЗ на сумму 1 456,3 млн. грн.



Однако, у межбанка было свое мнение по этому поводу, и около 10.24 котировки доллара выросли к 26,45/26,48 UAH/USD. «Начали среду с роста и надеясь на благосклонность регулятора. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.



К 10.34 котировки доллара на межбанке, продолжая рост, оказались на отметке 26,48/26,50 UAH/USD.



Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.



По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.



Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.



К полудню, на 12.00 котировки доллара на более спокойном, чем накануне, межбанке немного понизились (26,485/26,510 UAH/USD), реагируя на возобновившиеся продажи «американца».



Спустя четверть часа курс доллара заметно понизился, оказавшись в указанное время н цифре 26,48/26,50 UAH/USD.



Главная причина коррекции – регулятор, как и накануне появившийся на рынке около полудня и «заливший» с платформы Matching до $10,0 млн. (вчерашняя порция) по более высокой (26,50 UAH/USD), чем во вторник цене.



Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке затянулась до самого начала перерыва на обед.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне не изменившихся котировок «американца» - 26,48/26,50 UAH/USD около 12.57 Киева.



На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 июня с уровней: доллар – 26,20/26,45 UAH/USD, евро – 30,25/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,4035/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 19 июня по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 19 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1583, опустившись до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1573 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже вялого рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.



По состоянию на 12.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,30/26,38 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,413 UAH/RUB, Киев опт 26,33/26,38-40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро (опт) 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 30,35/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,4150RUB/USD, Одесса – опт 26,33/26,38 UAH/USD, розница – 26,27/26,42 UAH/USD; Запорожье – 26,32/26,40 UAH/USD; евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



«Бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала потерял темп, хотя и сохранился, как и накануне, заставив НБУ провести долларовую интервенцию.



Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.



Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.



Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.



В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1 456,3 млн. гривен.



О том, что импортеры перестали покупать СКВ на межбанке по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отстающая от показателей вторника.



Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном межбанке .



К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».



US