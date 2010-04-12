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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519251935194519551965197>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:31

  Libo написав:
  pirat-d написав:Извините, в "свои" руки - это в чьи?! и почему Вы считаете, что вчерашние митингующие для Вас подходят под определение "свои"?


Народ свергает ненавистную власть и наделяёт ею политические силы, которым доверяет и которые не дискредитировали себя.
На сегодняшний день это наша Юля, Самопомич, полковник Гриценко, Свобода, антикоррупционные организации, политические силы вокруг добровольческих батальонов ...
В стране очень много честных и порядочных людей. 8)

Очень надеюсь, что по поводу Юли это сарказм...
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:34

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса опт ринулся продавать.

Что-то знают, или перекупились, болезные?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:35

  Любопытный написав:
  Libo написав:
Народ свергает ненавистную власть и наделяёт ею политические силы, которым доверяет и которые не дискредитировали себя.
На сегодняшний день это наша Юля, Самопомич, полковник Гриценко, Свобода, антикоррупционные организации, политические силы вокруг добровольческих батальонов ...
В стране очень много честных и порядочных людей. 8)

Очень надеюсь, что по поводу Юли это сарказм...


Отнюдь.
По крайней мере раз в сто больше доверия, чем к нынешнему бессовестному шоколатье. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:37

otg Есть. 13 числа прошло очередное заседание ФРС на котором было озвучено о дальнейшей политике ужесточения денежной политике, несмотря на заявления и просьбы главных финансистов целого ряда стран о смягчении. После этого тенденция сжатия долларовой ликвидности в мире продолжилась, что в первую очередь бьет по развивающимся рынкам(и не только), оказывая давление на курс их национальных валют. В довершение ко всему последние недели валятся цены на зерно, в первую очередь кукурузу, а прогнозы нашего урожая, по сравнению с прошлым годом очень скромные. Это из фундаментала. И да, раньше на все это гривна реагировала укреплением, но что-то случилось, может вспомнили об экономике, а наши горячие пирожки, видимо стали уже не первой свежести и их перестали хватать с руками)
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:38

  Mazay256 написав:
НБУ вспомнил об экономике
Т.е вбросил в экономику денег? Каким образом? Через межбанк?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:40

Запорожье повы 26,30-26,42
и кому интересно, зелёный свисток
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 20 чер, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:43

Libo Как-то по случаю(по работе) случилось познакомиться с нашей местной женской командой поддержки Юли, которая постоянно все время за нее горой: ездит, встречает, в том числе когда она сидела в Харькове(и, причем, им нихто ничего не платит!). И тем более удивительно было для меня в прошлом году услышать откровение одной из основных ее активисток: мы за Юлю как были так и будем горой, но после тюрьмы с ней что-то случилось и она стала уже совсем не та)
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:44

  starsn написав:otg Есть. 13 числа прошло очередное заседание ФРС на котором было озвучено о дальнейшей политике ужесточения денежной политике, несмотря на заявления и просьбы главных финансистов целого ряда стран о смягчении. После этого тенденция сжатия долларовой ликвидности в мире продолжилась, что в первую очередь бьет по развивающимся рынкам(и не только), оказывая давление на курс их национальных валют.
Т.е выводят доллар с развивающихся рынков в тихую гавань в преддверии увеличения процентной ставки ФРС?
В довершение ко всему последние недели валятся цены на зерно, в первую очередь кукурузу, а прогнозы нашего урожая, по сравнению с прошлым годом очень скромные.
Ожидается снижение экспортных поступлений от с\х? А разве про то что урожай меньше будет только сейчас узнали?
Это из фундаментала. И да, раньше на все это гривна реагировала укреплением, но что-то случилось, может вспомнили об экономике, а наши горячие пирожки, видимо стали уже не первой свежести и их перестали хватать с руками)
И Вы говорите что вспомнили о экономике. Что это значит? Влили гривны в экономику?
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Дніпро 26,32-26,38 трохи вниз
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:46

Re: Валютный рынок в контексте

А кто-то может сказать, какие объемы торгов на межбанке за понедельник-среду по сравнению с тем же периодом прошлой недели, выше или ниже???
Fedor
 
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