Додано: Сер 20 чер, 2018 12:37

otg Есть. 13 числа прошло очередное заседание ФРС на котором было озвучено о дальнейшей политике ужесточения денежной политике, несмотря на заявления и просьбы главных финансистов целого ряда стран о смягчении. После этого тенденция сжатия долларовой ликвидности в мире продолжилась, что в первую очередь бьет по развивающимся рынкам(и не только), оказывая давление на курс их национальных валют. В довершение ко всему последние недели валятся цены на зерно, в первую очередь кукурузу, а прогнозы нашего урожая, по сравнению с прошлым годом очень скромные. Это из фундаментала. И да, раньше на все это гривна реагировала укреплением, но что-то случилось, может вспомнили об экономике, а наши горячие пирожки, видимо стали уже не первой свежести и их перестали хватать с руками)