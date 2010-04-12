Свисток стоит давать в первых числах и до 15, когда нам, экспортерам, придется расчехлить валютную кубышку на валютном счете, и сбрасывать самое дорогое, зеленое, для уплаты налогов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:50
Свисток стоит давать в первых числах и до 15, когда нам, экспортерам, придется расчехлить валютную кубышку на валютном счете, и сбрасывать самое дорогое, зеленое, для уплаты налогов.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:56
Я не великий эксперт, но есть мнение, что при текущем положении дел, страна плавно войдет в зону турбулентности, с плавным понижением уровня жизни и понижению курса гривны. Вариант с керманычем в лице "нашей Юли" - это по сути разворот на 180 градусов, возврат к идеи братских народов, сверхдержавы и тд. В последнем варианте, думаю, не нужно описывать какая ситуация будет на валютном рынке, но определенно на много хуже первого варианта, т.к. поддержка в виде финансовых институтов цивилизованных стран сойдет на нет, а "сверхдержава" не будет спешить держать нас на плаву.
имхо
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:02
Re: Валютный рынок в контексте
Сам факт того, что после сбежавшего урки, рассматривается в качестве кандидата сидевшая особь, ничего хорошего не предвещает ни валютному рынку, ни стране в целом.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:03
Не піду...Бо не дадуть.Та й я не сильно вимагаю.Дуже подобається фраза героя Калягіна - «для того,щоб багато заробляти,треба багато витрачати».Чому газ має бути виключенням.На обідах в рестораціях,на одягу і відпочинку ніхто ж не економить...Ну хіба крім зьобри.Хоча можна питання по газу вирішити і кардинально - переїздом в якусь теплу країну!І не тільки по газу,а й по оточуючим!
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:10
Ну это нормально.
Нельсон Мандела просидел в тюрьме 28 лет и тоже вышел не таким как сел.
И уже таким, на посту президента он дал нации стержень и убежденность в том, что добро и правда всегда победят зло и брехню.
Это ведь главное.
Люди с верой в добро и справедливость сделают всё сами.
Не для президента и дяди, а для себя и своих детей.
И задача президента - дать людям веру и возможность.
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:11
Re: Валютный рынок в контексте
Межбанк вернулся откуда и стартовал ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:12
otg Объясню на пальцах.Все дело обстоит в том, что на сегодняшний день долларовый долг(в том числе через свопы) в мире высок как никогда ранее, простыми словами говоря, существует огромная короткая позиция по доллару(причем значительная часть с дюрацией до года). Пока шло расширение долларовой ликвидности и проценты падали, все было отлично, но сейчас ликвидность стала сжиматься, а проценты расти. Если этот обратный процесс идет медленно, то особых проблем возникать не должно, но если резко(как сейчас) тогда происходит переоценка рисков, бодро растет стоимость новых заимствований и как следствие усиливается давление на должников, касательно государств в первую очередь население видит как следствие падение курса национальных валют(советую глянуть на изменение за последнюю неделю кроссов валют к доллару). Украина, на сегодняшний день, что бы там кто не умничал, без поддержки из вне(Мвф и т.д.) имеет просто огромную форвардную стоимость обслуживания своего долга к ВВП. Посмотрите на динамику наших евробондов в последнее время, и вы поймете как нас оценивают из вне.
И да, деньги не просто идут в тихую гавань, они возвращаются домой) Да и кривая доходности мирового корпоративного долга сейчас инвертировалась, если, конечно вы понимаете что это такое.
Дурень думкою багатіє
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:16
Re: Валютный рынок в контексте
... що і так - зле, і так - погано?(це що-до дописів вище)
... а тепер трохи пАкращень)))
Вже через півроку українці будуть по-новому відкладати на пенсію.
Кожного працюючого зобов'яжуть робити внески на персональний рахунок, а по досягненню 60 років зібрані кошти стануть "другий пенсією". До 1 липня уряд має внести до парламенту документ, який дасть старт наступного етапу реформи. Після парламентарії визначать, в якому вигляді буде працювати нова система і скільки доведеться відкладати.
І в Пенсійному фонді, і в самому Кабміні далеко не всі оптимістично оцінюють перспективи впровадження накопичувального рівня. Про те, коли краще ввести "другі пенсії", в Україні говорять вже більше 10 років, однак остаточне рішення досі не прийнято. І з огляду на, що в прийнятих законах чітких термінів запуску накопичувального рівня немає, пенсійна реформа залишається під питанням.
OBOZREVATEL розібрався, коли і як в Україні планують впровадити накопичувальні пенсії.
Реформа не закінчена
Пенсійна реформа в Україні на даний момент обмежилася жорсткістю правил для виходу на "заслужений відпочинок", зниженням однією зі складових у формулі (разом з тим знизяться і все нові пенсії) і перерахунком старих виплат. Однак для того, щоб кардинально змінити пенсійну систему, в Україні необхідно ввести другий рівень - накопичувальний. У чинному законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вже є визначення і навіть описаний механізм роботи системи. Однак "другі пенсії" існують поки лише на папері.
"Застрахована особа, яка відповідно до Закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді", - йдеться в чинному законі.
Солідарна система, яка на даний момент діє, забезпечити гідну старість українцям не може. Причому проблема ця не тільки України, а й більшості розвинених країн. Кількість населення похилого віку зростає, а число молоді скорочується. В результаті один працюючий повинен утримувати одного старого. В умовах високої тіньової зайнятості, низьких зарплат, виплат в "конвертах", український Пенсійний фонд не може зібрати кошти навіть на ті пенсії, які сплачуються зараз. Протягом останніх двох років з державного бюджету виділяють по 140 млдр грн на рік на виплату пенсій.
До 1 липня уряд має запропонувати впровадження "інституційних інструментів" для введення другого рівня пенсійної системи, яка нібито запрацює з 1 січня 2019 го. Але, як відзначають в Пенсійному фонді, більш важливе рішення - визначення розміру внесків . Інакше новий фонд може заробити в січні, але при цьому буде порожнім.
На даний момент Кабінет міністрів повинен прийняти два стратегічних рішення: скільки потрібно платити в новий фонд, і хто буде розпоряджатися грошима. Так, відповідно до одного з пропозицій, розмір внеску становитиме 7% зарплати. Щоб розподілити навантаження, перший рік з українців хочуть брати 2%, а кожен наступний збільшувати ставку на 1 процентний пункт.
Правда, як підрахували в Національній комісії з цінних паперів, якщо щомісяця відкладати додатково по 7%, то розмір другої пенсії складе всього лише 10,2% останньої зарплати для чоловіків і 7,3% - для жінок. Для прикладу, якщо отримувати стабільно заробітну плату розміром в 10 тис. Грн, то розмір внеску складе 700 грн, а розмір "другий пенсії" 1020 грн у чоловіків і 730 грн у жінок. Варто враховувати, що до моменту виходу на пенсію номінальний розмір заробітної плати може збільшитися в кілька разів. Тобто той набір товарів і послуг, який сьогодні можна придбати за 700 грн, через 20 років може відповідати сумі в рази вище.
При внеску в 10% розмір "другий пенсії" складе 14,6% останньої зарплати для чоловіків і 10,4% для жінок, при внеску в 15% - 21,7% для чоловіків і 15,4% для жінок.
На даний момент з кожної зарплати роботодавець платить 22% єдиного соціального внеску, велика частина від цієї суми надходить до Пенсійного фонду. У законопроекті №6677 ряд народних депутатів пропонує для того, щоб не збільшувати навантаження на зарплату, разом з введенням додаткового платежу знизити податок на доходи фізосіб з 18 до 15%.
Якщо в цьому році уряд не зареєструє в парламенті свою пропозицію за розміром внеску, а парламент не підтримає відповідне рішення, запуск накопичувального рівня в наступному році в черговий раз провалитися.
Кому довірити гроші: держава чи бізнес
У Раді на даний момент зареєстровано законопроект про запуск накопичувального рівня у вигляді децентралізованої системи . Тобто кожен українець платить внесок в приватний фонд, який він сам вибирає. Друга модель - централізована - припускає, що всі гроші акумулюються в одному фонді, за який відповідає держава. З одного боку, другий варіант - дешевше і надійніше, так як є гарантії від держави. З іншого боку, держава отримає можливість перерозподіляти кошти на власний розсуд.
Головна проблема при запуску накопичувальних пенсій - відсутність повноцінного Фондового ринку. Щоб заощадження не з'їла інфляція, вони повинні працювати. І вкладати кошти потрібно не тільки в державні цінні папери і депозити, а й в бізнес. Для цього у Фонду повинна бути можливість купувати акції, заробляти на інвестиціях в Фондовий ринок.
Уже в найближчі тижні стане зрозуміло, чи встигає український уряд виконати взяті на себе зобов'язання і до 1 липня внести "інституціональні пропозиції" по запуску другого рівня пенсійної системи. Однак вже зараз зрозуміло, що велика пенсія обходиться дорого і платити за неї повинні самі українці.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:18
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:23
Ой, мы так часто черпаем информацию из сортиров и так свято верим в нее.
Нас в этом же недавно убеждали с Трампом.
Даже окурок в Кремле отработал на него по полной и шампанское за победу пил.
А сейчас Трамп ему очко измучил. А в Сирии и в КНДР даже порвал.
Просто давайте тут внимательно изучим Юлины программы, установки и высказывания.
Только факты и точные цитаты.
Было бы интересно и противникам, и сторонникам.
Я в нейтралитете.
Я за полковника Гриценко.
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