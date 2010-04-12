Додано: Сер 20 чер, 2018 13:16

... що і так - зле, і так - погано?(це що-до дописів вище)... а тепер трохи пАкращень)))Вже через півроку українці будуть по-новому відкладати на пенсію.Кожного працюючого зобов'яжуть робити внески на персональний рахунок, а по досягненню 60 років зібрані кошти стануть "другий пенсією". До 1 липня уряд має внести до парламенту документ, який дасть старт наступного етапу реформи. Після парламентарії визначать, в якому вигляді буде працювати нова система і скільки доведеться відкладати.І в Пенсійному фонді, і в самому Кабміні далеко не всі оптимістично оцінюють перспективи впровадження накопичувального рівня. Про те, коли краще ввести "другі пенсії", в Україні говорять вже більше 10 років, однак остаточне рішення досі не прийнято. І з огляду на, що в прийнятих законах чітких термінів запуску накопичувального рівня немає, пенсійна реформа залишається під питанням.OBOZREVATEL розібрався, коли і як в Україні планують впровадити накопичувальні пенсії.Реформа не закінченаПенсійна реформа в Україні на даний момент обмежилася жорсткістю правил для виходу на "заслужений відпочинок", зниженням однією зі складових у формулі (разом з тим знизяться і все нові пенсії) і перерахунком старих виплат. Однак для того, щоб кардинально змінити пенсійну систему, в Україні необхідно ввести другий рівень - накопичувальний. У чинному законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вже є визначення і навіть описаний механізм роботи системи. Однак "другі пенсії" існують поки лише на папері."Застрахована особа, яка відповідно до Закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді", - йдеться в чинному законі.Солідарна система, яка на даний момент діє, забезпечити гідну старість українцям не може. Причому проблема ця не тільки України, а й більшості розвинених країн. Кількість населення похилого віку зростає, а число молоді скорочується. В результаті один працюючий повинен утримувати одного старого. В умовах високої тіньової зайнятості, низьких зарплат, виплат в "конвертах", український Пенсійний фонд не може зібрати кошти навіть на ті пенсії, які сплачуються зараз. Протягом останніх двох років з державного бюджету виділяють по 140 млдр грн на рік на виплату пенсій.До 1 липня уряд має запропонувати впровадження "інституційних інструментів" для введення другого рівня пенсійної системи, яка нібито запрацює з 1 січня 2019 го. Але, як відзначають в Пенсійному фонді, більш важливе рішення - визначення розміру внесків . Інакше новий фонд може заробити в січні, але при цьому буде порожнім.На даний момент Кабінет міністрів повинен прийняти два стратегічних рішення: скільки потрібно платити в новий фонд, і хто буде розпоряджатися грошима. Так, відповідно до одного з пропозицій, розмір внеску становитиме 7% зарплати. Щоб розподілити навантаження, перший рік з українців хочуть брати 2%, а кожен наступний збільшувати ставку на 1 процентний пункт.Правда, як підрахували в Національній комісії з цінних паперів, якщо щомісяця відкладати додатково по 7%, то розмір другої пенсії складе всього лише 10,2% останньої зарплати для чоловіків і 7,3% - для жінок. Для прикладу, якщо отримувати стабільно заробітну плату розміром в 10 тис. Грн, то розмір внеску складе 700 грн, а розмір "другий пенсії" 1020 грн у чоловіків і 730 грн у жінок. Варто враховувати, що до моменту виходу на пенсію номінальний розмір заробітної плати може збільшитися в кілька разів. Тобто той набір товарів і послуг, який сьогодні можна придбати за 700 грн, через 20 років може відповідати сумі в рази вище.При внеску в 10% розмір "другий пенсії" складе 14,6% останньої зарплати для чоловіків і 10,4% для жінок, при внеску в 15% - 21,7% для чоловіків і 15,4% для жінок.На даний момент з кожної зарплати роботодавець платить 22% єдиного соціального внеску, велика частина від цієї суми надходить до Пенсійного фонду. У законопроекті №6677 ряд народних депутатів пропонує для того, щоб не збільшувати навантаження на зарплату, разом з введенням додаткового платежу знизити податок на доходи фізосіб з 18 до 15%.Якщо в цьому році уряд не зареєструє в парламенті свою пропозицію за розміром внеску, а парламент не підтримає відповідне рішення, запуск накопичувального рівня в наступному році в черговий раз провалитися.Кому довірити гроші: держава чи бізнесУ Раді на даний момент зареєстровано законопроект про запуск накопичувального рівня у вигляді децентралізованої системи . Тобто кожен українець платить внесок в приватний фонд, який він сам вибирає. Друга модель - централізована - припускає, що всі гроші акумулюються в одному фонді, за який відповідає держава. З одного боку, другий варіант - дешевше і надійніше, так як є гарантії від держави. З іншого боку, держава отримає можливість перерозподіляти кошти на власний розсуд.Головна проблема при запуску накопичувальних пенсій - відсутність повноцінного Фондового ринку. Щоб заощадження не з'їла інфляція, вони повинні працювати. І вкладати кошти потрібно не тільки в державні цінні папери і депозити, а й в бізнес. Для цього у Фонду повинна бути можливість купувати акції, заробляти на інвестиціях в Фондовий ринок.Уже в найближчі тижні стане зрозуміло, чи встигає український уряд виконати взяті на себе зобов'язання і до 1 липня внести "інституціональні пропозиції" по запуску другого рівня пенсійної системи. Однак вже зараз зрозуміло, що велика пенсія обходиться дорого і платити за неї повинні самі українці.