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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:31
otg написав:
Вообще то это странная ситуация когда наличный доллар дешевле межбанка. Вполне логично скупать на нем доллары и перекидывать на межбанк. Я и так удивляюсь как такая ситуация могла продержаться такое долгое время. Но боюсь что все таки не в этом проблема. Безнал тянет нал, а не наоборот.
Ничего странного. Так и есть. Банки пылесосят доллар с улицы, перегоняют нал в безнал и продают на межбанке. Это возможно только, когда безналичный курс выше наличного.
За счет нала закрывают дыры на межбанке. Весь этот год только так и будет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:33
tea написав: twin написав:
Готівка зараз не може піти вище міжбанку.
Може.На зростаючому тренді курс продажу на готівці має бути не нижче,аніж курс продажу на міжбанку.
Наприклад,зараз курс продажу на міжбанку 26.50,то на готівці міг би бути не нижче,аніж 26.50.
Теоретично сьогодні до такого курса продажу може дійти Гагарін.Та навіть і курс в Дніпрі може дійти до 26.50 на продаж.
Вже А-банк поставив курс купівлі 26.35.Вчора найвищий курс купівлі був 26.31.
Чай, отвыкайте. Это было, когда на межбанке брали доллар, перегоняли в нал и продавали через кассы. Этого нет уже как минимум года два.
Такое возможно только в моменты жуткого ажиотажа среди населения. В связи со сжатием банковской системы уже нет столько гривни в обороте, чтобы вызвать подобный процесс.
Так что... это уже в прошлом. Сейчас обратное направление в тренде.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:35
Перес де Куэльяр написав:
Зазвичай "загон" йде 3 дні ,але вже відростаємо 5 торгову сесію ,схоже на заплановану зміну рівня вгору ,якщо завтра ріст на МБ продовжиться ,то в п"ятницю точно не впаде ,а відкотити може бути на слідуючому тижні.
Есть такое правило. Рост или падение идет или 3 дня, или 5, или 8.
Можете все записать и проверить. 4, 6 и 7 не бывает.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:35
Libo
Ну давайте вспомним:
- как после подписания газовых соглашений она лихо хихикала со слов Путина о каком-то там жмурике...
- чуть было не состоявшийся союз Юли и Януковича в парламенте во времена Ющенко.
- что из того что Тимошенко обещала во время выборов было ею сделано?
И еще, если она еще раз спишет долги за комуналку я на нее подам в суд. Пусть мне вернет мои платежи. Популистка бл... - одной буханкой хлеба накормит милионы..
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Fedor
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:35
Долярчик написав:
Головна проблема при запуску накопичувальних пенсій - відсутність повноцінного Фондового ринку.
Щоб заощадження не з'їла інфляція, вони повинні працювати. І вкладати кошти потрібно не тільки в державні цінні папери і депозити, а й в бізнес. Для цього у Фонду повинна бути можливість купувати акції, заробляти на інвестиціях в Фондовий ринок.
Я вам говорил об этом давно. После Кучмы фондовый рынок целеноправленно убивали. Все президенты. И нынешний тоже.
Почему?
Потому что не понимают его значение. А ведь без фондового рынка нет капитализма и всех его необходимых институтов.
Ну ладно безграмотный донецкий уркаган, но этот международник-капиталист!
Таким образом, по причине отсутствия фондового рынка накопительная система обречена.
Перспектива - по паре тыщ грн. из общака.
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Libo
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:42
Искатель написав: Перес де Куэльяр написав:
Зазвичай "загон" йде 3 дні ,але вже відростаємо 5 торгову сесію ,схоже на заплановану зміну рівня вгору ,якщо завтра ріст на МБ продовжиться ,то в п"ятницю точно не впаде ,а відкотити може бути на слідуючому тижні.
Есть такое правило. Рост или падение идет или 3 дня, или 5, или 8.
Можете все записать и проверить. 4, 6 и 7 не бывает.
В мене нема такого правила , ба не плутаю рiст з «загоном»
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:44
Captain Obvious написав:
Одесса опт ринулся продавать.
Что-то знают, или перекупились, болезные?
Кто заработал на этом фальшстарте -МОЛОДЕЦ!!!
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:50
Fedor написав:
Ну давайте вспомним:
- как после подписания газовых соглашений она лихо хихикала со слов Путина о каком-то там жмурике...
- чуть было не состоявшийся союз Юли и Януковича в парламенте во времена Ющенко.
- что из того что Тимошенко обещала во время выборов было ею сделано?
1. Тогда Ющ на переговорах её сильно подставил. Она выехала на переговоры с твердым обещанием Европе договориться, а он специально сорвал переговоры. Так что над жмуриком хихикать не грех.
2. Какая короткая у тебя память. Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля! Я б лишал таких избирательного права. Нихера не помнят, а нам на голову выбирают.
3. А какого идеального политика ты можешь привести в пример? Который обещал красиво, которому давали всё делать и который всё выполнил?
ЗЫ
Напоминаю. Только конкретные факты и точные цитаты. Никаких прорыговских эмоций. Тут вам финансовый форум и не ватодром.
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Libo
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:59
prodigy написав: Captain Obvious написав:
Одесса опт ринулся продавать.
Что-то знают, или перекупились, болезные?
на 12:00 7км чуть откатил 26,30/39
Скільки ж можна рости.Відкат назрівав ще вчора.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02
Libo написав:
1. Тогда Ющ на переговорах её сильно подставил. Она выехала на переговоры с твердым обещанием Европе договориться, а он специально сорвал переговоры. Так что над жмуриком хихикать не грех.
2. Какая короткая у тебя память. Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля! Я б лишал таких избирательного права. Нихера не помнят, а нам на голову выбирают.
3. А какого идеального политика ты можешь привести в пример? Который обещал красиво, которому давали всё делать и который всё выполнил?
1.Та Ви шо?Серйозно?
2.Хто був за крок до підписання угоди з Яником?Може пошукаєте в інтернеті текст угоди?
3.Для того,щоб через 5 років президенства не позичати в Сірка очі,не треба давати нереальних обіцянок.Тому треба обіцяти тільки реальні речі.
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