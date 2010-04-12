RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51955196519751985199>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:16

  Искатель написав:
Ничего странного. Так и есть. Банки пылесосят доллар с улицы, перегоняют нал в безнал и продают на межбанке. Это возможно только, когда безналичный курс выше наличного.
За счет нала закрывают дыры на межбанке. Весь этот год только так и будет.
Смотрите, если банки пылесосят доллар на улице, значит на улице должен возникать дефицит доллара, соответственно курс ползти в верх. Но этого не происходило долгое время.
otg
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:21

  Fedor написав:Libo

"Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля!"

Да-да, как раз Ющ хотел объеденить Батьківщину і Партию Регионов. Капитан-юморист.


Ты просто забыл, что инициатором ширки был именно Ющенко.
И еще была его Наша Украина ...
И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей, то образовалась "стихийная ширка" - Партии регионов, Соцпартии и КПУ, к которой фактически примкнула НУ ...
Ярким подтверждением этого стало вхождение министров-нашеукраинцев в правительство Януковича.
Память у тебя и у Чая как друшлаг.
Хотя бы постеснялись и в гугле проверили.
Пьянь. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Заблокований
Повідомлень: 6408
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3126 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:23

  otg написав:
  Искатель написав:
Ничего странного. Так и есть. Банки пылесосят доллар с улицы, перегоняют нал в безнал и продают на межбанке. Это возможно только, когда безналичный курс выше наличного.
За счет нала закрывают дыры на межбанке. Весь этот год только так и будет.
Смотрите, если банки пылесосят доллар на улице, значит на улице должен возникать дефицит доллара, соответственно курс ползти в верх. Но этого не происходило долгое время.


Да, уже давненько ЧР не дотягивает до курсов скупки отдельных "нуждающихся" банков.
Но это большей частью из-за того, что клиенты разные - на ЧР слить подешевле пойдёт тот, кому надо слить несколько / много тыщ без идентификации и привлечения внимания. А в банки пойдут сливать несколько соточек "на хлебушек" весьма щепетильные граждане..... За последние 2-3 месяца я своими глазами видел всего пару раз когда в банке с хорошим курсом брали 2 или более тыщи зелёных :oops: Курс есть, а вот "гривни столько нет" (С) А где гривни завались, то курс на лохов
Востаннє редагувалось Vitalych-new в Сер 20 чер, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

... мінфін - теж не тішить! - он які "низи" високі в місті Лева!

15:22 26,28 10 000 $
можно частями, обмін валют _ 24/7 _, можно частями, зупинка Південний=Виговського_77
098 xxx-x1-00
15:20 26,28 7 007 $
можно частями, обмін_валют✅кантор, вул. С. Бандери ☎.
096 xxx-x5-06
15:20 26,28 10 000 $
Чорновола 67 а, Зелена-Дністровська, Стрийська-Наукова Обмін Валют , можно частями, Обмін Валют
098 xxx-x5-47
15:16 26,29 3 000 $
Виговського- Патона. обмін валют, можно частями
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4166
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:27

Re: Валютный рынок в контексте

... а от "верхи" на мінфіні м. Лева

ЧАС КУРС СУМА
ТЕЛЕФОН
15:22 26,34 10 000 $
Стрийська-Наукова, Зелена-Дністровська, Чорновола 67 а, кантор, можна частинами, обмін валют
097 xxx-x 4-24
15:20 26,35 7 007 $
цілком, вул.
С. Бандери ☎, обмін_валют✅кантор
096 xxx-x 5-06
15:20 26,36 5 000 $
Чорновола 67 а, Зелена-Дністровська, Стрийська-Наукова Обмін Валют, можна частинами, Обмін Валют
098 xxx-x 5-47
15:15 26,34 3 500 $
центр, біля Форуму,
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4166
З нами з: 19.10.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:29

Re: Валютный рынок в контексте

Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 чер, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 06.01.17
Подякував: 519 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:30

Libo

Libo
Читай капитан
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Fedor
 
Повідомлень: 77
З нами з: 11.09.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:34

  Libo написав:Память ... у Чая как друшлаг.

как что?
прапор, не позорься.
Дуршлаг (от нем. durchschlagen — пробивать насквозь)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12910
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3511 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35

  Libo написав:Ты просто забыл, что инициатором ширки был именно Ющенко.
И еще была его Наша Украина ...
И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей, то образовалась "стихийная ширка" - Партии регионов, Соцпартии и КПУ, к которой фактически примкнула НУ ...
Ярким подтверждением этого стало вхождение министров-нашеукраинцев в правительство Януковича.
Память у тебя и у Чая как друшлаг.
Хотя бы постеснялись и в гугле проверили.
Пьянь. :?

Якраз з пам"яттю дуже добре.
Коаліція НУ-БЮТ-СПУ зірвалась,тому що Мороз зрадив.
Міністри від Нашої України працювали в уряді Яника,бо за правилами парламентсько-президентської республіки частину уряду призначає коаліція,а частину членів уряду призначає президент.
П.С.Лібо,давай зав"язувати,бо червоні букви пообідають портвейну з борщем і прийдуть випишуть пілюлєй.
tea
 
Заблокований
Повідомлень: 14431
З нами з: 15.11.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:41

  innamax2008 написав:
  Libo написав:
  Fedor написав:Ну давайте вспомним:
- как после подписания газовых соглашений она лихо хихикала со слов Путина о каком-то там жмурике...
- чуть было не состоявшийся союз Юли и Януковича в парламенте во времена Ющенко.
- что из того что Тимошенко обещала во время выборов было ею сделано?



1. Тогда Ющ на переговорах её сильно подставил. Она выехала на переговоры с твердым обещанием Европе договориться, а он специально сорвал переговоры. Так что над жмуриком хихикать не грех.

2. Какая короткая у тебя память. Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля! Я б лишал таких избирательного права. Нихера не помнят, а нам на голову выбирают.

3. А какого идеального политика ты можешь привести в пример? Который обещал красиво, которому давали всё делать и который всё выполнил?

ЗЫ

Напоминаю. Только конкретные факты и точные цитаты. Никаких прорыговских эмоций. Тут вам финансовый форум и не ватодром. :?

Помню, Кучма - президент, Ющ -премьер, Юля - вице-премьер, она настаивает на "популиском" решении вовремя выплачивать пенсии, до неё задержка по выплатам в сёлах достигала полгода, начинает ломать газовые схемы. Её отстраняют от должности и заводят уголовное дело, судья не смотря на страшное давление на него, закрывает дело. Юля премьер, ломает газовую схему РосУкрЭнерго, где со слов Рыбачука, Ющ каждый квартал получал 500 млн.долл.сша, начинает выплаты на детей в Украине по прогрессивной шкале, за 3-го ребенка выплачивали более 10 000 дол. США. Это так на вскидку, что пришло в голову. А шоколад не популист, по этому на детей копейки, шахтёрам не платит зарплату, а нам уголь из Ротердама. Ну и все бонусы для РЛА, бо непопулист. Газ в Украине тоже с немецкого хаба.


Ближе к телу! :mrgreen:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64900
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3946 раз.
Подякували: 7351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51955196519751985199>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, ЛОБ і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1237, 1238, 1239
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12384 1361351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 14:56
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6281 1329994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 11:35
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241015
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57105)
20.06.2018 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.