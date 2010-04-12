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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:16
Искатель написав:
Ничего странного. Так и есть. Банки пылесосят доллар с улицы, перегоняют нал в безнал и продают на межбанке. Это возможно только, когда безналичный курс выше наличного.
За счет нала закрывают дыры на межбанке. Весь этот год только так и будет.
Смотрите, если банки пылесосят доллар на улице, значит на улице должен возникать дефицит доллара, соответственно курс ползти в верх. Но этого не происходило долгое время.
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:21
Fedor написав:Libo
"Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля!"
Да-да, как раз Ющ хотел объеденить Батьківщину і Партию Регионов. Капитан-юморист.
Ты просто забыл, что инициатором ширки был именно Ющенко.
И еще была его Наша Украина ...
И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей, то образовалась "стихийная ширка" - Партии регионов, Соцпартии и КПУ, к которой фактически примкнула НУ ...
Ярким подтверждением этого стало вхождение министров-нашеукраинцев в правительство Януковича.
Память у тебя и у Чая как друшлаг.
Хотя бы постеснялись и в гугле проверили.
Пьянь.
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Libo
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:23
otg написав: Искатель написав:
Ничего странного. Так и есть. Банки пылесосят доллар с улицы, перегоняют нал в безнал и продают на межбанке. Это возможно только, когда безналичный курс выше наличного.
За счет нала закрывают дыры на межбанке. Весь этот год только так и будет.
Смотрите, если банки пылесосят доллар на улице, значит на улице должен возникать дефицит доллара, соответственно курс ползти в верх. Но этого не происходило долгое время.
Да, уже давненько ЧР не дотягивает до курсов скупки отдельных "нуждающихся" банков.
Но это большей частью из-за того, что клиенты разные - на ЧР слить подешевле пойдёт тот, кому надо слить несколько / много тыщ без идентификации и привлечения внимания. А в банки пойдут сливать несколько соточек "на хлебушек" весьма щепетильные граждане..... За последние 2-3 месяца я своими глазами видел всего пару раз когда в банке с хорошим курсом брали 2 или более тыщи зелёных
Курс есть, а вот "гривни столько нет" (С) А где гривни завались, то курс на лохов
Востаннє редагувалось Vitalych-new
в Сер 20 чер, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:25
... мінфін - теж не тішить! - он які "низи" високі в місті Лева!
15:22 26,28 10 000 $
можно частями, обмін валют _ 24/7 _, можно частями, зупинка Південний=Виговського_77
098 xxx-x1-00
15:20 26,28 7 007 $
можно частями, обмін_валют✅кантор, вул. С. Бандери ☎.
096 xxx-x5-06
15:20 26,28 10 000 $
Чорновола 67 а, Зелена-Дністровська, Стрийська-Наукова Обмін Валют , можно частями, Обмін Валют
098 xxx-x5-47
15:16 26,29 3 000 $
Виговського- Патона. обмін валют, можно частями
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:27
... а от "верхи" на мінфіні м. Лева
ЧАС КУРС СУМА
ТЕЛЕФОН
15:22 26,34 10 000 $
Стрийська-Наукова, Зелена-Дністровська, Чорновола 67 а, кантор, можна частинами, обмін валют
097 xxx-x 4-24
15:20 26,35 7 007 $
цілком, вул.
С. Бандери ☎, обмін_валют✅кантор
096 xxx-x 5-06
15:20 26,36 5 000 $
Чорновола 67 а, Зелена-Дністровська, Стрийська-Наукова Обмін Валют, можна частинами, Обмін Валют
098 xxx-x 5-47
15:15 26,34 3 500 $
центр, біля Форуму,
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:29
Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 20 чер, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:30
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:34
Libo написав:
Память ... у Чая как друшлаг.
как что?
прапор, не позорься.
Дуршлаг (от нем. durchschlagen — пробивать насквозь)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35
Libo написав:
Ты просто забыл, что инициатором ширки был именно Ющенко.
И еще была его Наша Украина ...
И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей, то образовалась "стихийная ширка" - Партии регионов, Соцпартии и КПУ, к которой фактически примкнула НУ ...
Ярким подтверждением этого стало вхождение министров-нашеукраинцев в правительство Януковича.
Память у тебя и у Чая как друшлаг.
Хотя бы постеснялись и в гугле проверили.
Пьянь.
Якраз з пам"яттю дуже добре.
Коаліція НУ-БЮТ-СПУ зірвалась,тому що Мороз зрадив.
Міністри від Нашої України працювали в уряді Яника,бо за правилами парламентсько-президентської республіки частину уряду призначає коаліція,а частину членів уряду призначає президент.
П.С.Лібо,давай зав"язувати,бо червоні букви пообідають портвейну з борщем і прийдуть випишуть пілюлєй.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:41
Ближе к телу!
innamax2008 написав: Libo написав: Fedor написав:
Ну давайте вспомним:
- как после подписания газовых соглашений она лихо хихикала со слов Путина о каком-то там жмурике...
- чуть было не состоявшийся союз Юли и Януковича в парламенте во времена Ющенко.
- что из того что Тимошенко обещала во время выборов было ею сделано?
1. Тогда Ющ на переговорах её сильно подставил. Она выехала на переговоры с твердым обещанием Европе договориться, а он специально сорвал переговоры. Так что над жмуриком хихикать не грех.
2. Какая короткая у тебя память. Ты забыл уже, что инициатором ширки был Ющ, а не Юля! Я б лишал таких избирательного права. Нихера не помнят, а нам на голову выбирают.
3. А какого идеального политика ты можешь привести в пример? Который обещал красиво, которому давали всё делать и который всё выполнил?
ЗЫ
Напоминаю. Только конкретные факты и точные цитаты. Никаких прорыговских эмоций. Тут вам финансовый форум и не ватодром.
Помню, Кучма - президент, Ющ -премьер, Юля - вице-премьер, она настаивает на "популиском" решении вовремя выплачивать пенсии, до неё задержка по выплатам в сёлах достигала полгода, начинает ломать газовые схемы. Её отстраняют от должности и заводят уголовное дело, судья не смотря на страшное давление на него, закрывает дело. Юля премьер, ломает газовую схему РосУкрЭнерго, где со слов Рыбачука, Ющ каждый квартал получал 500 млн.долл.сша, начинает выплаты на детей в Украине по прогрессивной шкале, за 3-го ребенка выплачивали более 10 000 дол. США. Это так на вскидку, что пришло в голову. А шоколад не популист, по этому на детей копейки, шахтёрам не платит зарплату, а нам уголь из Ротердама. Ну и все бонусы для РЛА, бо непопулист. Газ в Украине тоже с немецкого хаба.
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