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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5196519751985199>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45

Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего. :)
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:47

  tea написав:
  Libo написав:Ты просто забыл, что инициатором ширки был именно Ющенко.
И еще была его Наша Украина ...
И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей, то образовалась "стихийная ширка" - Партии регионов, Соцпартии и КПУ, к которой фактически примкнула НУ ...
Ярким подтверждением этого стало вхождение министров-нашеукраинцев в правительство Януковича.
Память у тебя и у Чая как друшлаг.
Хотя бы постеснялись и в гугле проверили.
Пьянь. :?

Якраз з пам"яттю дуже добре.
Коаліція НУ-БЮТ-СПУ зірвалась,тому що Мороз зрадив.
Міністри від Нашої України працювали в уряді Яника,бо за правилами парламентсько-президентської республіки частину уряду призначає коаліція,а частину членів уряду призначає президент.
П.С.Лібо,давай зав"язувати,бо червоні букви пообідають портвейну з борщем і прийдуть випишуть пілюлєй.


1. Аякже. ДС обедал без портвейна и с утра с жуткой головной болью. Не знает пощады ни к мелким купюрам валюты США, ни к чаям...

2. По профилю. Как заметил консультант, "Загон состоялся", но слукавил при этом. Поскольку на моменте средневзвешенный курс $ составил 26,4792, а это выше, чем накануне - 26,4464 UAH/USD.

3. Cпасибо "зорким соколам", заметившим ачепятку в отношении гривневого навеса на коррсчетах.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:49

  Сибарит написав:Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего. :)
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.


Наверное. Хотя, с учетом дня недели, и старт последней декады месяца, свое слово сказали приток выручки из-за рубежа и бюджетный период.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:51

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса опт покупка/продажа
1/2

Улыбаемся и машем.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:54

  tea написав:Міністри від Нашої України працювали в уряді Яника,бо за правилами парламентсько-президентської республіки частину уряду призначає коаліція,а частину членів уряду призначає президент.


Хотя официально блок Ющенко «Наша Украина» не входил в «правительство Януковича» (поскольку против такой коалиции выступали избиратели Ющенко), но фактически это было «коалиционное правительство Януковича и Ющенко», в которое от «блока „Наша Украина“ и президента Ющенко» вошли 9 министров (надо отметить, что согласно Конституции Украины, квоту президента составляли только посты министра обороны и министра иностранных дел):

Весь силовой блок:
— министр обороны — Анатолий Гриценко;
— министр внутренних дел — Юрий Луценко назначен в результате консультаций между Президентом и премьером;
— министр Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций — Виктор Балога, который 15 сентября покинул пост министра (уволен Постановлением Верховной Рады № 201-V от 5 октября 2006 года) и возглавил Секретариат президента Украины;
— министр юстиции — Роман Зварич.

Министр иностранных дел — Борис Тарасюк[1] (подал в отставку 29.1.2007); Арсений Яценюк (с 21 марта 2007).

Министр агропромышленного комплекса — Юрий Мельник (Украинская народная партия, которая входила в блок «Наша Украина»).
Гуманитарный блок:
— министр охраны здоровья — Юрий Поляченко;
— министр культуры и туризма — Игорь Лиховый;
— министр по делам семьи, молодежи и спорта — Юрий Павленко.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55

  Qwerty написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Голосование ориентировочно будет в 11:30

Потім будуть не менш важкі переговори по ціні на газ.Уявіть,якщо не вдасться переконати МВФ і тарифи на газ і тепло доведеться підняти на 65%.Кожен подивіться на свої платіжки по теплу за лютий і додайте 65%.При таких тарифах і Кверті піде оформлювати субсидію. :mrgreen:

Не піду...Бо не дадуть.Та й я не сильно вимагаю.Дуже подобається фраза героя Калягіна - «для того,щоб багато заробляти,треба багато витрачати».Чому газ має бути виключенням.На обідах в рестораціях,на одягу і відпочинку ніхто ж не економить...Ну хіба крім зьобри.Хоча можна питання по газу вирішити і кардинально - переїздом в якусь теплу країну!І не тільки по газу,а й по оточуючим!

За воздух платёжку не желаете получить?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего. :)
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.


Наверное. Хотя, с учетом дня недели, и старт последней декады месяца, свое слово сказали приток выручки из-за рубежа и бюджетный период.

US
ДС ,но заливка от НБУ все -таки была.Курсы от банков: 26.485 / 26.51 грн за доллар.
Торги по доллару активизировались к 12 часам. Спрос и предложение находятся в шатком равновесии после того, как Нацбанк вышел с продажами доллара в «анонимном» формате. По нашим данным - продает по цене от 26,50 гривен и закрыл уже не менее 10 млн долларов. Это несколько прибило котировки рынка к уровню цены продажи валюты регулятором.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56

  Captain Obvious написав:Одесса опт покупка/продажа
1/2

Улыбаемся и машем.


А более подродную сводку цен в Жемчужине у моря нельзя получить? Можно даже бел улыбки.
Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:02

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего. :)
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.


Наверное. Хотя, с учетом дня недели, и старт последней декады месяца, свое слово сказали приток выручки из-за рубежа и бюджетный период.

US
ДС ,но заливка от НБУ все -таки была.Курсы от банков: 26.485 / 26.51 грн за доллар.
Торги по доллару активизировались к 12 часам. Спрос и предложение находятся в шатком равновесии после того, как Нацбанк вышел с продажами доллара в «анонимном» формате. По нашим данным - продает по цене от 26,50 гривен и закрыл уже не менее 10 млн долларов. Это несколько прибило котировки рынка к уровню цены продажи валюты регулятором.



Совершенно верно, интервенция была около полудня, влили вчерашний объем $10 млн.
Валютный рынок в контексте Возможно, это был камешек, сорвавший лавину оферов. До экспортеров, придерживавших бакс, "дошло", что курс выше не пойдет, а выросшую часть притока "зелени" из-за бугра, подлежащую обязательной продаже, надо куда-то девать...

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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:04

Судя по постам в ветке - формируется фальш-откат.
Совет в силе: при любом снижении цены - откупаться.
На этой станции стоянка будет очень короткой. Далее - дальнее следование без остановок (экспресс)
Всё IMHO
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