Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего.
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45
Судя по котировкам к концу сессии, НБУ жестко дал по носу самым стойким продавцам, которые придерживали валюту до последнего.
Если методы не изменились, это уже придерживание маятника.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:47
1. Аякже. ДС обедал без портвейна и с утра с жуткой головной болью. Не знает пощады ни к мелким купюрам валюты США, ни к чаям...
2. По профилю. Как заметил консультант, "Загон состоялся", но слукавил при этом. Поскольку на моменте средневзвешенный курс $ составил 26,4792, а это выше, чем накануне - 26,4464 UAH/USD.
3. Cпасибо "зорким соколам", заметившим ачепятку в отношении гривневого навеса на коррсчетах.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:49
Наверное. Хотя, с учетом дня недели, и старт последней декады месяца, свое слово сказали приток выручки из-за рубежа и бюджетный период.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:51
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса опт покупка/продажа
1/2
Улыбаемся и машем.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:54
Хотя официально блок Ющенко «Наша Украина» не входил в «правительство Януковича» (поскольку против такой коалиции выступали избиратели Ющенко), но фактически это было «коалиционное правительство Януковича и Ющенко», в которое от «блока „Наша Украина“ и президента Ющенко» вошли 9 министров (надо отметить, что согласно Конституции Украины, квоту президента составляли только посты министра обороны и министра иностранных дел):
Весь силовой блок:
— министр обороны — Анатолий Гриценко;
— министр внутренних дел — Юрий Луценко назначен в результате консультаций между Президентом и премьером;
— министр Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций — Виктор Балога, который 15 сентября покинул пост министра (уволен Постановлением Верховной Рады № 201-V от 5 октября 2006 года) и возглавил Секретариат президента Украины;
— министр юстиции — Роман Зварич.
Министр иностранных дел — Борис Тарасюк[1] (подал в отставку 29.1.2007); Арсений Яценюк (с 21 марта 2007).
Министр агропромышленного комплекса — Юрий Мельник (Украинская народная партия, которая входила в блок «Наша Украина»).
Гуманитарный блок:
— министр охраны здоровья — Юрий Поляченко;
— министр культуры и туризма — Игорь Лиховый;
— министр по делам семьи, молодежи и спорта — Юрий Павленко.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55
За воздух платёжку не желаете получить?
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56
ДС ,но заливка от НБУ все -таки была.Курсы от банков: 26.485 / 26.51 грн за доллар.
Торги по доллару активизировались к 12 часам. Спрос и предложение находятся в шатком равновесии после того, как Нацбанк вышел с продажами доллара в «анонимном» формате. По нашим данным - продает по цене от 26,50 гривен и закрыл уже не менее 10 млн долларов. Это несколько прибило котировки рынка к уровню цены продажи валюты регулятором.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56
А более подродную сводку цен в Жемчужине у моря нельзя получить? Можно даже бел улыбки.
Спасибо.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:02
Совершенно верно, интервенция была около полудня, влили вчерашний объем $10 млн.
Валютный рынок в контексте Возможно, это был камешек, сорвавший лавину оферов. До экспортеров, придерживавших бакс, "дошло", что курс выше не пойдет, а выросшую часть притока "зелени" из-за бугра, подлежащую обязательной продаже, надо куда-то девать...
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:04
Судя по постам в ветке - формируется фальш-откат.
Совет в силе: при любом снижении цены - откупаться.
На этой станции стоянка будет очень короткой. Далее - дальнее следование без остановок (экспресс)
Всё IMHO
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