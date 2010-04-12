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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5196519751985199

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:12

  Перес де Куэльяр написав:Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.

Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:13

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:Надо отслеживать много индикаторов:
динамику цен на биржах на зерно, сталь,
индексы деловой активности в США, в Японии
динамику перводов валюты заробитчанами (на сайте НБУ)
динамику платежного и торгового баланса
знать психологию валютных спекуляций (есть книги "точно не помню: рынок и мозг ящера"
иметь инсайд в НБУ 8)
и т.д.


Всё это бесполезно.
Посмотри, какой хаос в мире из-за этой трампосрании.
Не знаешь, что будет с рынками завтра.
Надо ждать пока всё устаканится.

Трамп всё правильно делает для своей страны. Это не Обама-чмо. У него нет друзей, а есть партнеры. Или вы платите справедливые налоги в торговле и увеличиваете взносы на оборону (НАТО), или нафиг с пляжа. А то дожились, у фрау Меркель, в Бундесфере, уже практически не осталось ни летающих боевых самолётов и нормальных танков. Китайцы насколько обнаглели, что весь мир завалили своим дерьмом и не хотят за него платить.
Профицит Китая в торговле с США - $375 млрд! Превратили Америку в проходной двор и ещё делают обиженный вид.
Трамп будет давить и дальше. У него сейчас рейтинг выше чем был до выборов.. Он бросил клич - Америка в опасности и всем варягам нужно собираться домой. Для вас в США уже подготовлены самые минимальные налоги.
Так что устаканится всё не скоро. Доллар будет укрепляться и дальше, так как Евроколхоз, с ихними продажными политиками, уже далеко не тот, который был 26 лет назад. Там уже пошли очень заметные проблемы и общее одеяло начало трещать.
Сейчас дорогая нефть разгонит инфляцию в США и ФРС опять будет поднимать ставки. Доллар вверх, остальные валюты вниз. На а потом, с помощью дорогого доллара, американцы скупят то, что в мире будет плохо лежать.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.
player
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.

Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
Середньозважений вище вчорашнього 26.47 ,тому не треба виключати того ,що МБ може завтра відкритись з вищими котируваннями доляра, а сьогодні це такий "мікровідкат".ЧР Киів 25/32 Харків 35/40.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24

  Вкладчик1234 написав:Судя по постам в ветке - формируется фальш-откат.
Совет в силе: при любом снижении цены - откупаться.
На этой станции стоянка будет очень короткой. Далее - дальнее следование без остановок (экспресс)

Ще б знати цифри другого дна :idea: :?: :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:49

  Libo написав:И еще ты забыл, когда сорвалась ширка с НУ и нашей Юлей

только за это я юльку ненавижу ка шалаву последнюю.
в угоду своих амбиций она решила похоронить все что ждал народ после 2004 года.
или может напомнить бойню которая развернулась за кресло премьера после того как сел ющ на трон?
именно юлька и виновата что на трон в 2010 году сел зек. сначала разосрав всю оранжевую коалицию а потом договорившись с ним за кулисами про разделение власти в стране после 2010. правда яник ее тоже прокинул. нашли два жулика друг друга.

ЗЫ
сорь за офтоп но бесит народ который пытается нимб юльке навесить.
mephala
 
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