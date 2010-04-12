Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:12
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:13
Трамп всё правильно делает для своей страны. Это не Обама-чмо. У него нет друзей, а есть партнеры. Или вы платите справедливые налоги в торговле и увеличиваете взносы на оборону (НАТО), или нафиг с пляжа. А то дожились, у фрау Меркель, в Бундесфере, уже практически не осталось ни летающих боевых самолётов и нормальных танков. Китайцы насколько обнаглели, что весь мир завалили своим дерьмом и не хотят за него платить.
Профицит Китая в торговле с США - $375 млрд! Превратили Америку в проходной двор и ещё делают обиженный вид.
Трамп будет давить и дальше. У него сейчас рейтинг выше чем был до выборов.. Он бросил клич - Америка в опасности и всем варягам нужно собираться домой. Для вас в США уже подготовлены самые минимальные налоги.
Так что устаканится всё не скоро. Доллар будет укрепляться и дальше, так как Евроколхоз, с ихними продажными политиками, уже далеко не тот, который был 26 лет назад. Там уже пошли очень заметные проблемы и общее одеяло начало трещать.
Сейчас дорогая нефть разгонит инфляцию в США и ФРС опять будет поднимать ставки. Доллар вверх, остальные валюты вниз. На а потом, с помощью дорогого доллара, американцы скупят то, что в мире будет плохо лежать.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24
Середньозважений вище вчорашнього 26.47 ,тому не треба виключати того ,що МБ може завтра відкритись з вищими котируваннями доляра, а сьогодні це такий "мікровідкат".ЧР Киів 25/32 Харків 35/40.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:49
только за это я юльку ненавижу ка шалаву последнюю.
в угоду своих амбиций она решила похоронить все что ждал народ после 2004 года.
или может напомнить бойню которая развернулась за кресло премьера после того как сел ющ на трон?
именно юлька и виновата что на трон в 2010 году сел зек. сначала разосрав всю оранжевую коалицию а потом договорившись с ним за кулисами про разделение власти в стране после 2010. правда яник ее тоже прокинул. нашли два жулика друг друга.
ЗЫ
сорь за офтоп но бесит народ который пытается нимб юльке навесить.
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