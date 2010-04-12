Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:12
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:13
Трамп всё правильно делает для своей страны. Это не Обама-чмо. У него нет друзей, а есть партнеры. Или вы платите справедливые налоги в торговле и увеличиваете взносы на оборону (НАТО), или нафиг с пляжа. А то дожились, у фрау Меркель, в Бундесфере, уже практически не осталось ни летающих боевых самолётов и нормальных танков. Китайцы насколько обнаглели, что весь мир завалили своим дерьмом и не хотят за него платить.
Профицит Китая в торговле с США - $375 млрд! Превратили Америку в проходной двор и ещё делают обиженный вид.
Трамп будет давить и дальше. У него сейчас рейтинг выше чем был до выборов.. Он бросил клич - Америка в опасности и всем варягам нужно собираться домой. Для вас в США уже подготовлены самые минимальные налоги.
Так что устаканится всё не скоро. Доллар будет укрепляться и дальше, так как Евроколхоз, с ихними продажными политиками, уже далеко не тот, который был 26 лет назад. Там уже пошли очень заметные проблемы и общее одеяло начало трещать.
Сейчас дорогая нефть разгонит инфляцию в США и ФРС опять будет поднимать ставки. Доллар вверх, остальные валюты вниз. На а потом, с помощью дорогого доллара, американцы скупят то, что в мире будет плохо лежать.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24
Середньозважений вище вчорашнього 26.47 ,тому не треба виключати того ,що МБ може завтра відкритись з вищими котируваннями доляра, а сьогодні це такий "мікровідкат".ЧР Киів 25/32 Харків 35/40.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24
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