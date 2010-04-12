Додано: Сер 20 чер, 2018 15:13

Libo написав: Yuri_61 написав: Надо отслеживать много индикаторов:

динамику цен на биржах на зерно, сталь,

индексы деловой активности в США, в Японии

динамику перводов валюты заробитчанами (на сайте НБУ)

динамику платежного и торгового баланса

знать психологию валютных спекуляций (есть книги "точно не помню: рынок и мозг ящера"

иметь инсайд в НБУ

и т.д. Надо отслеживать много индикаторов:динамику цен на биржах на зерно, сталь,индексы деловой активности в США, в Япониидинамику перводов валюты заробитчанами (на сайте НБУ)динамику платежного и торгового балансазнать психологию валютных спекуляций (есть книги "точно не помню: рынок и мозг ящера"иметь инсайд в НБУи т.д.



Всё это бесполезно.

Посмотри, какой хаос в мире из-за этой трампосрании.

Не знаешь, что будет с рынками завтра.

Надо ждать пока всё устаканится.

Всё это бесполезно.Посмотри, какой хаос в мире из-за этой трампосрании.Не знаешь, что будет с рынками завтра.Надо ждать пока всё устаканится.

Трамп всё правильно делает для своей страны. Это не Обама-чмо. У него нет друзей, а есть партнеры. Или вы платите справедливые налоги в торговле и увеличиваете взносы на оборону (НАТО), или нафиг с пляжа. А то дожились, у фрау Меркель, в Бундесфере, уже практически не осталось ни летающих боевых самолётов и нормальных танков. Китайцы насколько обнаглели, что весь мир завалили своим дерьмом и не хотят за него платить.Профицит Китая в торговле с США - $375 млрд! Превратили Америку в проходной двор и ещё делают обиженный вид.Трамп будет давить и дальше. У него сейчас рейтинг выше чем был до выборов.. Он бросил клич - Америка в опасности и всем варягам нужно собираться домой. Для вас в США уже подготовлены самые минимальные налоги.Так что устаканится всё не скоро. Доллар будет укрепляться и дальше, так как Евроколхоз, с ихними продажными политиками, уже далеко не тот, который был 26 лет назад. Там уже пошли очень заметные проблемы и общее одеяло начало трещать.Сейчас дорогая нефть разгонит инфляцию в США и ФРС опять будет поднимать ставки. Доллар вверх, остальные валюты вниз. На а потом, с помощью дорогого доллара, американцы скупят то, что в мире будет плохо лежать.Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.