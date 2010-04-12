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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5196519751985199

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:12

  Перес де Куэльяр написав:Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.

Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:13

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:Надо отслеживать много индикаторов:
динамику цен на биржах на зерно, сталь,
индексы деловой активности в США, в Японии
динамику перводов валюты заробитчанами (на сайте НБУ)
динамику платежного и торгового баланса
знать психологию валютных спекуляций (есть книги "точно не помню: рынок и мозг ящера"
иметь инсайд в НБУ 8)
и т.д.


Всё это бесполезно.
Посмотри, какой хаос в мире из-за этой трампосрании.
Не знаешь, что будет с рынками завтра.
Надо ждать пока всё устаканится.

Трамп всё правильно делает для своей страны. Это не Обама-чмо. У него нет друзей, а есть партнеры. Или вы платите справедливые налоги в торговле и увеличиваете взносы на оборону (НАТО), или нафиг с пляжа. А то дожились, у фрау Меркель, в Бундесфере, уже практически не осталось ни летающих боевых самолётов и нормальных танков. Китайцы насколько обнаглели, что весь мир завалили своим дерьмом и не хотят за него платить.
Профицит Китая в торговле с США - $375 млрд! Превратили Америку в проходной двор и ещё делают обиженный вид.
Трамп будет давить и дальше. У него сейчас рейтинг выше чем был до выборов.. Он бросил клич - Америка в опасности и всем варягам нужно собираться домой. Для вас в США уже подготовлены самые минимальные налоги.
Так что устаканится всё не скоро. Доллар будет укрепляться и дальше, так как Евроколхоз, с ихними продажными политиками, уже далеко не тот, который был 26 лет назад. Там уже пошли очень заметные проблемы и общее одеяло начало трещать.
Сейчас дорогая нефть разгонит инфляцию в США и ФРС опять будет поднимать ставки. Доллар вверх, остальные валюты вниз. На а потом, с помощью дорогого доллара, американцы скупят то, что в мире будет плохо лежать.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.
player
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ну, що ж, відкат пішов ,є нагода відкуплятись нижче ,хто не встиг. Харків поки стоіть 35/ Гагарін мабуть непускає.

Рано ще, тільки початок, все саме цікаве попереду...)
Середньозважений вище вчорашнього 26.47 ,тому не треба виключати того ,що МБ може завтра відкритись з вищими котируваннями доляра, а сьогодні це такий "мікровідкат".ЧР Киів 25/32 Харків 35/40.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24

  Вкладчик1234 написав:Судя по постам в ветке - формируется фальш-откат.
Совет в силе: при любом снижении цены - откупаться.
На этой станции стоянка будет очень короткой. Далее - дальнее следование без остановок (экспресс)

Ще б знати цифри другого дна :idea: :?: :roll:
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