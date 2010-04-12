Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.

Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.



Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на межбанке с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.

Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.

Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.



Торги валютного межбанка 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.



В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на межбанке 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть вины Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.



Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.



В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.



В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.



Дата: 20 июня 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,30/26,36 UAH/USD (с утра – 26,38/26,40 UAH/USD, к полудню - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD)

€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70-73/30,93 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.



Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.



Дата: 20 июня 2018 г. на 17.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,28-30/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD)

€ 30,65-7030,85-90 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR, к полудню 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики практически не пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием, поскольку в этом не было нужды - на местном рынке шла сбалансированная, хотя и «вялая» торговля.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже «вялого» рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке цены доллара инициировали медленное снижение, стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.



Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 20-го не смогло уберечь обороты от некоторых потерь - заслужив по итогам 20-го «четверку с минусом», ликвидность понизила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.





Дата: 20 июня 2018 г.



17.22 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,28/26,35 UAH/USD (с утра - 26,32/26,40 UAH/USD, к полудню – 26,35/26,45 UAH/USDD)

€ – 30,70/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,409/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.



После обеда на местном рынке стартовала коррекция действующих цен из-за аналогичных настроений на межбанке и выросшего «приноса» со стороны клиентов.



Рынок Запорожья завершил сессию среды в равновесии покупок и продаж, однако полуденная пауза в торговле нанесла урон оборотам, которые по итогам дня заслужили «тройку», понизив показатели предыдущей сессии.



Дата: 20 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,21/26,39 UAH/USD (с утра - 26,30/26,38 UAH/USD, к полудню - 26,35/26,45 UAH/USD)

€ – 30,51/30,94 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,94 UAH/EUR, к полудню - 30,65/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,409/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)



US

